संभल में थाने के बाहर लगी पंचायत, किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को जूते मारने की सजा; जानें पूरा मामला?

Shoemar Punishment Sambhal:उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप के बाद थाने के बाहर कथित तौर पर पंचायत लगाई गई और आरोपी युवक को जूते मारने की सजा सुनाई गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि, वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है।