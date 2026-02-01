ई-रिक्शा से पहुंचे GST अफसर, 21 घंटे की रेड में 33 करोड़ का सोना पकड़ा: संभल की सबसे गोपनीय कार्रवाई

GST Raid Sambhal: संभल जिले में GST विभाग ने 4 फरवरी को ऐसी छापेमारी की, जिसने पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी। चंदौसी स्थित मोंटू ज्वेलर्स पर हुई इस कार्रवाई में विभाग ने करीब 33 करोड़ रुपये का सोना, चांदी और हीरे जब्त किए। इस रेड की खास बात यह रही कि अधिकारियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी रणनीति पहले से तैयार की थी, ताकि बाजार में किसी को भी भनक न लग सके।