7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

ई-रिक्शा से पहुंचे GST अफसर, 21 घंटे की रेड में 33 करोड़ का सोना पकड़ा: संभल की सबसे गोपनीय कार्रवाई

Sambhal News: संभल के चंदौसी में GST विभाग ने मोंटू ज्वेलर्स पर गोपनीय तरीके से छापेमारी कर 33 करोड़ रुपये का अघोषित सोना, चांदी और हीरे बरामद किए। अफसर ई-रिक्शा से कस्टमर बनकर बाजार पहुंचे और 21 घंटे चली कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ।

3 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Feb 07, 2026

gst raid sambhal e rickshaw gold seizure

संभल की सबसे गोपनीय कार्रवाई..

GST Raid Sambhal: संभल जिले में GST विभाग ने 4 फरवरी को ऐसी छापेमारी की, जिसने पूरे सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी। चंदौसी स्थित मोंटू ज्वेलर्स पर हुई इस कार्रवाई में विभाग ने करीब 33 करोड़ रुपये का सोना, चांदी और हीरे जब्त किए। इस रेड की खास बात यह रही कि अधिकारियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पूरी रणनीति पहले से तैयार की थी, ताकि बाजार में किसी को भी भनक न लग सके।

मार्केट से पहले छोड़ी गईं सरकारी गाड़ियां

GST अधिकारियों ने अपनी चार सरकारी गाड़ियां ज्वेलरी शॉप से लगभग एक किलोमीटर पहले ही छोड़ दीं। इसके बाद वे दो टीमों में बंटे और ई-रिक्शा के जरिए सर्राफा बाजार पहुंचे। अधिकारियों ने खुद को आम ग्राहक दिखाते हुए मोंटू ज्वेलर्स की दुकान में एंट्री की और सामान्य खरीदारी के बहाने अंदर की स्थिति का जायजा लेना शुरू किया।

दो घंटे तक दुकान में बंद रही हलचल

रेड के शुरुआती दो घंटों तक न तो कोई कर्मचारी दुकान से बाहर गया और न ही कोई नया ग्राहक अंदर आया। इस दौरान अधिकारियों ने चुपचाप स्टॉक की जांच शुरू की। जब पुष्टि हो गई कि दुकान में बड़े पैमाने पर अघोषित ज्वेलरी मौजूद है, तब पुलिस फोर्स और बाकी सरकारी गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, जिसके बाद पूरे बाजार में छापेमारी की खबर फैल गई।

21 घंटे चली तलाशी, रिकॉर्ड से बाहर मिला भारी स्टॉक

GST विभाग ने चंदौसी के महाजन बिसौली गेट निवासी हिमांशु अग्रवाल की मोंटू ज्वेलर्स शॉप पर लगातार 21 घंटे तक कार्रवाई की। इस दौरान 16 किलो 638 ग्राम सोना, 875 किलो चांदी की ज्वेलरी और 34.43 कैरेट हीरे बरामद किए गए। यह पूरा स्टॉक स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं था, जबकि रजिस्टर में केवल 439 ग्राम सोना और 120 किलो चांदी का ही हिसाब मिला।

बरामद माल की कीमत करीब 33 करोड़ रुपये

GST अधिकारियों के अनुसार, जब्त की गई ज्वेलरी का बाजार मूल्य लगभग 33 करोड़ रुपये आंका गया है। कारोबारी इस अघोषित स्टॉक का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद विभाग ने नियमों के तहत ज्वेलर से 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला।

एक महीने से चल रही थी गुप्त रेकी

मुरादाबाद GST विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई से पहले करीब एक महीने तक मोंटू ज्वेलर्स की रेकी की गई थी। अलग-अलग टीमें ग्राहक बनकर दुकान पर आती थीं, सोने-चांदी के रेट पूछती थीं और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी जुटाती थीं। कुछ अधिकारी चौकीदार बनकर बाजार में आने-जाने वाले माल पर नजर रखे हुए थे।

रेट गिरते ही बढ़ा स्टॉक, तभी मारा गया छापा

अधिकारियों के अनुसार, हाल के दिनों में जैसे ही सोने और चांदी के रेट में अचानक गिरावट आई, कई सर्राफा कारोबारियों ने बड़ी मात्रा में खरीदारी शुरू कर दी। मोंटू ज्वेलर्स में भी स्टॉक तेजी से बढ़ा, जिसके बाद GST टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर 4 फरवरी को छापा मार दिया।

300 करोड़ के स्टॉक की थी सूचना, 33 करोड़ ही मिले

सूत्रों का दावा है कि GST विभाग को ज्वेलर के पास 300 करोड़ रुपये से अधिक की ज्वेलरी होने की जानकारी मिली थी। हालांकि, पूरी रात चली जांच के बावजूद विभाग को करीब 33 करोड़ रुपये का ही अघोषित स्टॉक बरामद हो सका। फिर भी इसे संभल जिले की अब तक की सबसे बड़ी GST कार्रवाई माना जा रहा है।

प्रॉपर्टी कारोबार में भी निवेश की चर्चा

बताया जाता है कि हिमांशु अग्रवाल केवल सर्राफा कारोबार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने प्रॉपर्टी सेक्टर में भी भारी निवेश किया हुआ है। उनके पास करोड़ों रुपये की जमीनें होने की चर्चा लंबे समय से बाजार और पूरे क्षेत्र में चल रही थी। वे थोक में ज्वेलरी का कारोबार करते थे और छोटे दुकानदार उनसे ही माल लेते थे।

छापेमारी के विरोध में बाजार बंद

GST रेड के दौरान बड़े बाजार के अन्य व्यापारियों ने कार्रवाई के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना दिया और GST अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। 5 फरवरी की सुबह भी दुकानों के बाहर धरना जारी रहा, जिससे पूरे इलाके का व्यापार प्रभावित हुआ।

व्यापारियों ने लगाया शोषण का आरोप

धरने पर बैठे व्यापारी राजेश जिंदल ने कहा कि महंगाई के कारण पहले ही सर्राफा बाजार मंदी से जूझ रहा है। चंदौसी में यह पांचवीं GST रेड है, जिससे व्यापारी बेहद परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि कारोबारियों के साथ इस तरह का व्यवहार न हो और उन्हें उचित सुविधाएं दी जाएं।

नेताओं के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना

भाजपा नगर अध्यक्ष अंकुर अग्रवाल और केंद्रीय सफाई आयोग की पूर्व दर्जा राज्यमंत्री मंजू दिलेर मौके पर पहुंचीं और व्यापारियों से बातचीत की। आश्वासन मिलने के बाद व्यापारियों ने धरना समाप्त किया और 6 फरवरी को बाजार दोबारा खोला गया।

ज्वेलर ने सोशल मीडिया पर दी सफाई

छापेमारी के बाद 6 फरवरी को ज्वेलर हिमांशु अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि GST अधिकारियों ने सर्वे के दौरान पूरा सहयोग किया और किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय लोग जानबूझकर बाजार में डर और अफवाह फैला रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 07:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / ई-रिक्शा से पहुंचे GST अफसर, 21 घंटे की रेड में 33 करोड़ का सोना पकड़ा: संभल की सबसे गोपनीय कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कल्कि संभल’ का दूसरा पोस्टर रिलीज, 1978 दंगों के पीड़ित सेठ बनवारी के किरदार में दिखे रजनीश दुग्गल

सम्भल

किसी की धमकी से नहीं रुकेगी फिल्म: ‘कल्कि संभल’ पर बवाल के बीच प्रोड्यूसर अमित जानी का बड़ा ऐलान

kalki sambhal film controversy amit jani
सम्भल

21 घंटे का सर्च ऑपरेशन, संभल में सर्राफ के ठिकानों से 33 करोड़ की बेहिसाबी ज्वैलरी बरामद

sambhal tax raid undisclosed jewellery 33cr
सम्भल

‘उदयपुर फाइल्स’ के बाद ‘कल्कि संभल’: 1978 से 2024 तक के दंगों की परतें खोलने का दावा; मचा सियासी-सामाजिक तूफान

kalki sambhal film poster controversy 2026
सम्भल

इधर उठी बहन की डोली, उधर बुझ गया घर का चिराग… फंदे से लटक कर भाई ने दे दी जान

बहन की डोली उठने के बाद भाई ने दी जान
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.