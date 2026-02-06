किसी की धमकी से नहीं रुकेगी फिल्म: ‘कल्कि संभल’ पर बवाल के बीच प्रोड्यूसर अमित जानी का बड़ा ऐलान

मीडिया से बातचीत में अमित जानी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और शूटिंग से जुड़ा हर निर्णय सरकार के नियमों और अनुमति के आधार पर होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझता है। अमित जानी ने कहा कि इससे पहले भी कई फिल्मों का विरोध हुआ, लेकिन वे बनीं और रिलीज हुईं, और ‘कल्कि संभल’ भी उसी तरह बनेगी।