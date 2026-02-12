संभल में अवैध मदरसे पर गरजा बुलडोजर: पुलिस की मौजूदगी में जमींदोज हुई सरकारी जमीन पर बनी इमारत!

संभल में अवैध मदरसे पर गरजा बुलडोजर..
Illegal Madrasa Bulldozer Action Sambhal:उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार को प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बने एक मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बनियाठेर थाना क्षेत्र के नरौली नगर पंचायत के मोहल्ला बंजारी कुआं में की गई। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई थी और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात रही।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, जिस भूमि पर मदरसा बना था, वह राजस्व अभिलेखों में रास्ता और खाद के नाम दर्ज है। तहसीलदार चंदौसी रवि सोनकर ने 22 जनवरी को संबंधित गाटा संख्या की भूमि को लेकर बेदखली के आदेश जारी किए थे। आदेश के बाद प्रशासन ने नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की और निर्धारित समयसीमा पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण का कदम उठाया गया।
बृहस्पतिवार को एसडीएम और क्षेत्राधिकारी (सीओ) पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के कारण स्थिति नियंत्रण में रही। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरकर आम लोगों की आवाजाही सीमित कर दी थी।
संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही एहतियात बरता। कई थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी और स्थानीय प्रशासनिक टीम तैनात की गई थी। मौके पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी गई। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह विधि सम्मत और पूर्व आदेश के आधार पर की गई है। किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल भी तैयार रखा गया था।
ध्वस्तीकरण की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हालांकि, पुलिस बल की मौजूदगी और अधिकारियों की सतर्कता के चलते किसी तरह का विरोध या हंगामा नहीं हुआ। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।
जिले में पिछले कुछ समय से सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नरौली में यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज सरकारी जमीन पर यदि कहीं भी अवैध निर्माण पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने साफ संकेत दिया है कि सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई तय है। संभल में हुई यह बुलडोजर कार्रवाई स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है और प्रशासन आगे भी ऐसे मामलों की जांच जारी रखने की बात कह रहा है।
