संभल में अवैध मदरसे पर गरजा बुलडोजर: पुलिस की मौजूदगी में जमींदोज हुई सरकारी जमीन पर बनी इमारत!

Illegal Madrasa Bulldozer Action Sambhal:उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार को प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बने एक मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बनियाठेर थाना क्षेत्र के नरौली नगर पंचायत के मोहल्ला बंजारी कुआं में की गई। सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई थी और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात रही।