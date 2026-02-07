7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

कब चेतेगा गोरखपुर का प्रशासन…चाइनीज मांझे से बुलेट सवार का चेहरा कटा, सड़क पर गिरकर घायल…गाल पर लगे 8 टांके

गोरखपुर में शुक्रवार को चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला, जिले के बड़हलगंज थानाक्षेत्र में बुलेट से जा रहे एक व्यापारी इस मांझे का शिकार हो गया और उसका गाल कट गया।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 07, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, चाइनीज मांझे से कटा गर्दन

गोरखपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। बड़हलगंज कस्बे के बाईपास रोड निवासी कारोबारी आलोक दुबे शुक्रवार दोपहर चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मांझे से उनका चेहरा बुरी तरह कट गया, जिससे वह संतुलन खोकर बुलेट से सड़क पर गिर पड़े।

चाइनीज मांझे से कारोबारी का चेहरा कटा

घटना शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे की है।आलोक दुबे दोहरीघाट से सामान लेकर बड़हलगंज स्थित अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह दोहरीघाट पुल पार कर रहे थे, अचानक उनके चेहरे पर किसी तेज धारदार चीज़ के चुभने का अहसास हुआ। जब तक वह कुछ समझ पाते, तब तक चाइनीज मांझे ने उनके चेहरे को गहराई से काट दिया।

बुलेट से सड़क पर गिरते ही मच गया हड़कंप

मांझे से कटने के बाद आलोक दुबे बाइक से गिर पड़े। चेहरे से तेज़ी से खून बहने लगा। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें उठाया और तत्काल दुर्गावती अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों के अनुसार आलोक दुबे के गाल पर 8 टांके लगाए गए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है।

चाइनीज मांझे पर सख्ती की मांग

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, लोगों ने प्रशासन से चाइनीज मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। चाइनीज मांझे से लगातार हादसे हो रहे हैं। अगर इस पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो यह किसी की जान भी ले सकता है।

हत्या का मुकदमा दर्ज करने का सीएम दे चुके हैं आदेश

गौरतलब है कि 5 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर चाइनीज मांझे से किसी की मौत होती है तो इसे हत्या माना जाएगा। जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।

इसके साथ ही पूरे प्रदेश में चाइनीज मांझे की जब्ती के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद गोरखपुर सहित कई इलाकों में चाइनीज मांझे की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जो प्रशासनिक सख्ती पर सवाल खड़े कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

चाइनीज मांझे पर सख्ती, प्रशासन-पुलिस ने कसना शुरू किया शिकंजा, 8 मुकदमे, 13 गिरफ्तार, अब होगी ये कार्रवाई
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 12:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / कब चेतेगा गोरखपुर का प्रशासन…चाइनीज मांझे से बुलेट सवार का चेहरा कटा, सड़क पर गिरकर घायल…गाल पर लगे 8 टांके

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

SSP राजकरन नैयर की भावुक फेयरवेल पार्टी, कम समय की तैनाती में भी जनता में छोड़े आमिट छाप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पूर्व विधायक की फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार को उड़ाया, मौत से परिजनों में मचा कोहराम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

सावधान…ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, होगी कड़ी कार्रवाई : SP रेलवे

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

मुस्कान ने छीन लिया दूसरे का सकून…7 लाख की धोखाधड़ी कर थी फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

फॉर्म 60 का विकल्प हुआ खत्म, संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए अब इस दस्तावेज का होना बेहद जरूरी

form 60 option is no longer available pan card is now mandatory for property registration rules update
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.