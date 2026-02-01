SSP राजकरन नैयर की भावुक फेयरवेल पार्टी, कम समय की तैनाती में भी जनता और विभागीय लोगों में छोड़े आमिट छाप

गोरखपुर के SSP रहे DIG राज करन नय्यर के गाजियाबाद में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर स्थानांतरण के बाद पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का नेतृत्व ADG जोन मुथा अशोक जैन ने किया। इस अवसर पर सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे।