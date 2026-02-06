पूर्व विधायक महाराजगंज की फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार को उड़ाया, मौत से परिजनों में मचा कोहराम

मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त फॉर्च्यूनर वाहन की तस्वीरें भी लीं। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। हालत नाजुक देख उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार की देर रात उनकी मौत हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी और लगभग दो वर्ष का बच्चा है।