बड़हलगंज कोतवाली पहुंचे SSP, किये गहन निरीक्षण…क्राइम कंट्रोल पर लगातार एक्टिव रहने का दिये निर्देश

एसएसपी ने कोतवाल सुनील कुमार राय को थानाक्षेत्र से जुड़ने वाले सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर बैरियर लगाकर वाहनों की निगरानी रखने को कहा। इस दौरान रिश्वत लेने के आरोपी दरोगा को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी। एसएसपी ने कहा कि बड़हलगंज कोतवाली में पर्याप्त बल और कार्य करने की क्षमता है, जिससे अपराध पर अंकुश लगेगा। उन्होंने यह भी बताया कि कछार क्षेत्र के मधुपुर में नई पुलिस चौकी खोलने की प्रक्रिया जारी है। एसएसपी के निरीक्षण के दौरान थाने पर पिन ड्रॉप साइलेंस रहा।