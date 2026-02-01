7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

गोरखपुर

नवागत एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने ग्रहण किया कार्यभार…अपराध पर जीरो टॉलरेंस, जनता की समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण

डॉ. कौस्तुभ शनिवार को नए एसएसपी का कार्यभार संभाल लिये, बता दें कि इससे पहले जुलाई 2019 में गोरखपुर में एसपी सिटी रह चुके हैं। कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे सर्किट हाउस से गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन-पूजन किया। इसके बाद पुलिस लाइन स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन किये।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 07, 2026

Up news, gorakhpur news

फोटो सोर्स: पत्रिका, SSP गोरखपुर

पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ ने मीडिया से मुलाकात के कार्यक्रम में अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दीं। उन्होंने कहा कि जनपद में पहले से हो रहे अच्छे कार्य जारी रहेंगे, लेकिन पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा।

जनता की समस्याओं के बेहतर निस्तारण पर जोर

शासन और पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार काम करना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।एसएसपी ने कहा कि आम जनता को बेहतर सर्विस और बेहतर डिलीवरी देना ही उनका लक्ष्य है। थाना दिवस और थानों पर होने वाली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण यथासंभव थाना स्तर पर और तय समय में किया जाएगा।

अपराधियों पर अभियान, पुराने बदमाश रहेंगे ट्रैक पर

एसएसपी ने साफ किया कि अपराधियों के खिलाफ शासन की मंशा अनुरूप अभियान चलाया जाएगा।
पुराने अपराधियों को चिन्हित कर उन पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए टेक्निकल टीम और इंटेलिजेंस यूनिट को सक्रिय किया जाएगा, ताकि अपराध पर पहले ही लगाम लग सके।

नए आरक्षी, नई ऊर्जा…सीमाओ पर बढ़ेगा तालमेल

एसएसपी ने बताया कि आने वाले नए आरक्षियों को बेहतर और आधुनिक पुलिसिंग में लगाया जाएगा। इससे थानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जनता को तेजी से राहत मिलेगी।

अंतर्जनपदीय सीमाओं को और मजबूत करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी जिलों के साथ समन्वय बढ़ाकर अपराधियों की आवाजाही पर रोक लगेगी।आसपास के जिलों की अच्छी व्यवस्था का लाभ गोरखपुर को भी मिलेगा।

साइबर फ्रॉड में देरी नही, दें तुरंत सूचना

एसएसपी ने कहा कि ऑनलाइन ठगी के मामलों में सबसे अहम है तुरंत सूचना देना। जितनी जल्दी पुलिस को जानकारी मिलेगी, उतनी जल्दी संबंधित खाते को होल्ड कराकर पैसे रोके जा सकते हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि बिना देर किए तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

जाम से राहत दिलाने की तैयारी, होली पर रहेगी विशेष नजर

शहर की ट्रैफिक समस्या पर उन्होंने बताया कि एसपी ट्रैफिक के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं। आगे ठोस प्लान बनाकर जाम से निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आने वाले होली पर्व को देखते हुए उन्होंने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जल्द ही बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

07 Feb 2026 07:08 pm

