नवागत एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने ग्रहण किया कार्यभार…अपराध पर जीरो टॉलरेंस, जनता की समस्याओं का होगा त्वरित निस्तारण

शहर की ट्रैफिक समस्या पर उन्होंने बताया कि एसपी ट्रैफिक के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं। आगे ठोस प्लान बनाकर जाम से निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आने वाले होली पर्व को देखते हुए उन्होंने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जल्द ही बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।