गोरखपुर में खून से लथपथ युवक की लाश मिली…शरीर पर गहरे जख्म, सीने पर धंसा हुआ था चाकू…ग्रामीणों के रोंगटे खड़े

गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र के पेवनपुर गांव में एक युवक की हत्या कर फेंकी लाश मिली है। इसके शरीर पर कई घाव हैं और सीने पर चाकू धंसा हुआ है। कुछ दूरी पर ही शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं, सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।