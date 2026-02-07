गोरखपुर में खून से लथपथ युवक की लाश मिली…शरीर पर गहरे जख्म, सीने पर धंसा हुआ था चाकू…ग्रामीणों के रोंगटे खड़े

फोटो सोर्स: पत्रिका, युवक की हत्या
गोरखपुर के गीडा थानाक्षेत्र के पेवनपुर गांव में एक युवक की हत्या कर फेंकी लाश मिली है। इसके शरीर पर कई घाव हैं और सीने पर चाकू धंसा हुआ है। कुछ दूरी पर ही शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं, सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
शनिवार जब सुबह आवागमन शुरू हुआ तो लोगों ने युवक की खून से लथपथ लाश देखा, चारों तरफ खून फैला हुआ था जिससे लग रहा था कि हत्या वहीं की गई थी।
शव देख कर लोगों दहल गए, शरीर को कई जगह चाकुओं से गोदा गया था, इतना ही नहीं हत्यारों ने सीने पर चाकू गोद कर छोड़ रखा था। पुलिस आशंका जता रही है कि हत्या से पहले वहां शराब पार्टी हुई थी।
संभावना है कि युवक अपने किसी परिचित के साथ वहां आया था और नशे की हालत में हुए विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी गई।
शव के पास इयरबड्स तो मिले, लेकिन उसका मोबाइल फोन गायब है, मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। थाना प्रभारी गीडा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है, हत्यारों का सुराग लगाया जा रहा है।
एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया शव की पहचान नहीं हो पायी है। आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग