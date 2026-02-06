सावधान…ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, होगी कड़ी कार्रवाई : SP रेलवे

रेलवे पुलिस पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने समस्त थाना व चौकी प्रभारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों की रेल खंडों के उन स्थानों को चिह्नित करें, जहां पथराव की घटनाएं पूर्व में घटित हुई हैं। वहां पर विशेष अभियान चलाकर रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित बस्तियों के नागरिकों के साथ बैठकें कर उन्हें जागरूक करें।