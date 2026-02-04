ट्रक ड्राइवरों से कहासुनी, दरोगा ने खुलेआम लहराई पिस्टल…मची अफरा तफरी

जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीमनगर चौराहे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे ट्रक खड़े कर ट्रांसपोर्टर गिट्टी और बालू की बिक्री कर रहे थे। इसी बीच बाइक से सादे कपड़ों में गुजर रहे व्यक्ति ने खुद को दारोगा बताते हुए मौके पर रुका और सड़क पर खड़े ट्रक हटवाने लगे जिसको लेकर चालकों से विवाद हो गया।