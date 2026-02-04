दिल्ली से गोरखपुर जा रही डबल डेकर लग्जरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक मासूम की मौत, 12 घायल

Delhi to Gorakhpur double-decker luxury bus accident: फिरोजाबाद के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। जब दिल्ली से गोरखपुर जा रही अनियंत्रित डबल डेकर बस पलट गई। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत और बचाव कार्य चलाया। घायलों को उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां एक मासूम की मौत हो गई। वहीं 12 यात्री घायल हैं। घटना के समय बस में करीब 45 यात्री सवार थे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से हटाकर किनारे कर दिया। घटना नसीरपुर थाना क्षेत्र की है।