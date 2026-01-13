13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फिरोजाबाद

गला काट सिर धड़ से किया अलग, अवैध संबंध में बाधा बनने पर पत्नी ने रची खौफनाक साजिश

फिरोजाबाद के नारखी में बोरवेल के पास मिली लाश ने पुलिस को एक ऐसे खौफनाक अपराध की कहानी तक पहुंचाया, जिसने इंसानी रिश्तों, भरोसे और वफा की परिभाषा को पूरी तरह तोड़ दिया। सोमवार को इस गुत्थी से पर्दा हटते ही मामला उतना ही चौंकाने वाला निकला, जितना सनसनीखेज।

2 min read
Google source verification

फिरोजाबाद

image

Aman Pandey

Jan 13, 2026

uttar pradesh news in hindi, top news today, prayagraj news, prayagraj latest news, crime news

एटा का सौरभ सिंह(26 वर्ष) कई सालों से फिरोजाबाद के लक्ष्मी नगर इलाके में रहता था। वह टैक्सी ड्राइवर का काम करता था। नौ जनवरी को रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था। परिजनों को उम्मीद थी कि कहीं गया होगा और लौट आएगा। इसी बीच रविवार को नारखी थाना क्षेत्र के जाखई गांव के एक नलकूप की कोठरी में उसका सिर कटा शव मिला।

कॉल डिटेल से मिला सुराग

एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर एसओजी, सर्विलांस और कई थानों की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ सौरभ का मोबाइल फोन। कॉल डिटेल सामने आईं और पुलिस एक ऐसे नाम तक पहुंची, जिसने अपराध की दिशा बदल दी। यह नाम था-प्रीति, सौरभ की पत्नी।


पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसके अवैध संबंध जाखई गांव के सूरज पुत्र देवेंद्र पाल से थे। प्रीति और सूरज को सौरभ उनके रिश्ते के बीच बाधा लगता था। इस बाधा को हटाने का उन लोगों ने प्लान बनाया उसकी हत्या कर दी।

शराब पिलाकर गला दबाया

पुलिस के अनुसार, 9 जनवरी को सूरज ने सौरभ को फोन कर नलकूप के पास बुलाया। वहां सूरज और सौरभ ने शराब पी। कुछ ही देर में सूरज ने अपने दोस्त सलमान पुत्र इकबाल को भी पैसों का लालच देकर बुला लिया। दोनों ने मिलकर पहले मफलर से सौरभ का गला घोंटा और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के बाद आरोपी शव को कोठरी में फेंककर फरार हो गए।

पुलिस ने दोनों को पकड़ा

सोमवार दोपहर जानकारी मिली कि सूरज और सलमान श्री रामगढ़ी के पास भागने की फिराक में हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सूरज को पैर में दो और सलमान को एक गोली लगी। दोनों को दबोच लिया गया, साथ ही हत्या में इस्तेमाल तमंचा, छुरा और सौरभ की बाइक भी बरामद कर ली गई। इसी बीच पुलिस ने प्रीति को भी गिरफ्तार कर लिया।

एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रीति और सूरज के बीच अवैध संबंध थे। सौरभ उन्हें रास्ते का रोड़ा लगता था। इसलिए दोनों ने सलमान की मदद से उसे खत्म करने की योजना बनाई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 11:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / गला काट सिर धड़ से किया अलग, अवैध संबंध में बाधा बनने पर पत्नी ने रची खौफनाक साजिश

बड़ी खबरें

View All

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब ASP अनुज चौधरी को छू भी नहीं पाएगी गोली! पैरा कमांडो से मिला खास गिफ्ट

asp anuj chaudhary gifted special body protector by para commando firozabad
फिरोजाबाद

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा… खेत में भागकर बचाई जान, जानें क्यों?

फिरोजाबाद

‘लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं, शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई…

firozabad police received threat call after delhi blast accused said speaking from lashkar e taiba
फिरोजाबाद

घर में तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, धमाके में उड़ी छत; दौड़कर पहुंचे ASP अनुज चौधरी

फिरोजाबाद

नानी की बात नहीं मानी: स्कूल जाने के लिए कहा तो रूठ गया बच्चा; कमरा खुलते ही सभी रह गए हक्के-बक्के!

crime news teenager hanged himself after being told to go to school in firozabad up
फिरोजाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.