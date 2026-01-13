गला काट सिर धड़ से किया अलग, अवैध संबंध में बाधा बनने पर पत्नी ने रची खौफनाक साजिश

पुलिस के अनुसार, 9 जनवरी को सूरज ने सौरभ को फोन कर नलकूप के पास बुलाया। वहां सूरज और सौरभ ने शराब पी। कुछ ही देर में सूरज ने अपने दोस्त सलमान पुत्र इकबाल को भी पैसों का लालच देकर बुला लिया। दोनों ने मिलकर पहले मफलर से सौरभ का गला घोंटा और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के बाद आरोपी शव को कोठरी में फेंककर फरार हो गए।