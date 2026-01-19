Post Office Scam: डाकघर में करोड़ों की सेंध! पाढ़म उप डाकघर से 1.11 करोड़ गायब, निलंबित उप डाकपाल गिरफ्तार

यूपी के एक और पोस्ट ऑफिस में करोड़ों का गबन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Postal Scam: उत्तर प्रदेश में डाक विभाग से जुड़े गबन के मामलों की कड़ी लगातार लंबी होती जा रही है। टूंडला उप डाकघर में करोड़ों रुपये के गबन के खुलासे के बाद अब एक और बड़ा मामला सामने आया है। इस बार फिरोजाबाद जनपद के जसराना थाना क्षेत्र स्थित पाढ़म उप डाकघर में सरकारी धन के 1.11 करोड़ रुपये से अधिक के गबन का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में पिछले वर्ष मई में निलंबित किए गए उप डाकपाल अवधेश सिंह को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
पाढ़म उप डाकघर में गबन का यह मामला तब सामने आया, जब टूंडला उप डाकघर में हुए ढाई करोड़ रुपये से अधिक के गबन की विस्तृत जांच कराई जा रही थी। टूंडला में रेलवे स्टेशन के समीप संचालित उप डाकघर में जनवरी 2023 में बड़े पैमाने पर सरकारी धन की हेराफेरी का खुलासा हुआ था। जांच के दौरान यह सामने आया कि दो से तीन उप डाकघरों के बीच धनराशि के आपसी लेनदेन में गंभीर अनियमितताएं की गई थीं। इसी क्रम में जब अन्य उप डाकघरों की जांच कराई गई, तो पाढ़म उप डाकघर में भी 1.11 करोड़ रुपये से अधिक के गबन की पुष्टि हुई। अधिकारियों के अनुसार, यह रकम बचत खातों, आरडी, एफडी और अन्य डाक योजनाओं से जुड़ी बताई जा रही है।
पाढ़म उप डाकघर में तैनात रहे उप डाकपाल अवधेश सिंह, निवासी मोहल्ला बंशी गौरी, थाना कोतवाली मैनपुरी, पर गबन का शक गहराने के बाद मई 2023 में ही विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, विस्तृत जांच और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने में समय लगने के कारण प्राथमिकी अब जाकर दर्ज की गई। डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में ही अनियमितताओं के संकेत मिल गए थे, लेकिन टूंडला मामले की गहन जांच के बाद पाढ़म से जुड़े गबन की पूरी तस्वीर साफ हो सकी।
पाढ़म उप डाकघर के गबन मामले की जांच शिकोहाबाद के डाक निरीक्षक अभय पाल सिंह को सौंपी गई थी। जांच पूरी होने के बाद उन्होंने शनिवार को जसराना थाने में उप डाकपाल अवधेश सिंह के खिलाफ सरकारी धन के गबन, धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जसराना थाना पुलिस ने रविवार सुबह पाढ़म बस अड्डे से अवधेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
इस संबंध में जसराना थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश पांडेय ने बताया कि आरोपी अवधेश सिंह को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान गबन से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आने की संभावना है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में यदि अन्य कर्मचारियों या अधिकारियों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि टूंडला उप डाकघर में सामने आए गबन के मामले ने पूरे डाक विभाग को हिलाकर रख दिया था। जनवरी 2023 में ढाई करोड़ रुपये से अधिक के गबन का खुलासा होने के बाद सहायक डाक अधीक्षक ने मार्च में उप डाकपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच आगे बढ़ने पर अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई। टूंडला पुलिस ने 14 दिसंबर को इस मामले में सात कर्मचारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच में यह भी सामने आया था कि धनराशि को एक उप डाकघर से दूसरे उप डाकघर में स्थानांतरित दिखाकर रिकॉर्ड में हेरफेर की गई।
लगातार सामने आ रहे गबन के मामलों ने डाक विभाग की निगरानी व्यवस्था और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करोड़ों रुपये का गबन लंबे समय तक कैसे छिपा रहा, इस पर भी जांच एजेंसियां मंथन कर रही हैं।सूत्रों के अनुसार, कई उप डाकघरों में वर्षों से एक ही व्यक्ति के पास कैश हैंडलिंग और रिकॉर्ड का जिम्मा था, जिससे गड़बड़ियों की संभावना बढ़ गई। अब विभाग स्तर पर सभी उप डाकघरों के खातों की विशेष ऑडिट कराने की तैयारी की जा रही है।
पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में आमतौर पर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जीवनभर की बचत जमा करते हैं। ऐसे में गबन की खबरें सामने आने से लोगों में चिंता और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। पाढ़म और आसपास के इलाकों में खाताधारक अपने पैसों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। डाक विभाग के अधिकारियों ने खाताधारकों को आश्वस्त किया है कि किसी भी खाताधारक का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और गबन की गई राशि की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
जांच एजेंसियों का मानना है कि टूंडला और पाढ़म मामलों के बाद अन्य उप डाकघरों में भी इसी तरह की अनियमितताओं की परतें खुल सकती हैं। फिलहाल पूरे क्षेत्र के उप डाकघरों के वित्तीय लेनदेन की बारीकी से जांच की जा रही है।
