Post Office Scam: डाकघर में करोड़ों की सेंध! पाढ़म उप डाकघर से 1.11 करोड़ गायब, निलंबित उप डाकपाल गिरफ्तार

पाढ़म उप डाकघर में गबन का यह मामला तब सामने आया, जब टूंडला उप डाकघर में हुए ढाई करोड़ रुपये से अधिक के गबन की विस्तृत जांच कराई जा रही थी। टूंडला में रेलवे स्टेशन के समीप संचालित उप डाकघर में जनवरी 2023 में बड़े पैमाने पर सरकारी धन की हेराफेरी का खुलासा हुआ था। जांच के दौरान यह सामने आया कि दो से तीन उप डाकघरों के बीच धनराशि के आपसी लेनदेन में गंभीर अनियमितताएं की गई थीं। इसी क्रम में जब अन्य उप डाकघरों की जांच कराई गई, तो पाढ़म उप डाकघर में भी 1.11 करोड़ रुपये से अधिक के गबन की पुष्टि हुई। अधिकारियों के अनुसार, यह रकम बचत खातों, आरडी, एफडी और अन्य डाक योजनाओं से जुड़ी बताई जा रही है।