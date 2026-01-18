Lucknow Airport Update: इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, 222 यात्री सुरक्षित

IndiGo Flight Diverted to Lucknow After Bomb Threat: रविवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम होने की धमकी की सूचना सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री, शिशु और क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं।