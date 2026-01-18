18 जनवरी 2026,

लखनऊ

Lucknow Airport Update: इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, 222 यात्री सुरक्षित

Indigo Flight Update: दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में बम होने की धमकी से हड़कंप मच गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सूचना पर विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में सवार सभी 222 यात्री, 8 शिशु और क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 18, 2026

दिल्ली से बागडोगरा जा रही फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, 222 यात्री और 8 शिशु सुरक्षित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

दिल्ली से बागडोगरा जा रही फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, 222 यात्री और 8 शिशु सुरक्षित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

IndiGo Flight Diverted to Lucknow After Bomb Threat: रविवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम होने की धमकी की सूचना सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों को यह जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद तय सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार सभी यात्री, शिशु और क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं।

सुबह 8:46 बजे मिली धमकी की सूचना

थाना सरोजनी नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह लगभग 08:46 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा यह सूचना दी गई कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E-6650 में बम होने की धमकी मिली है। यह फ्लाइट दिल्ली से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा जा रही थी। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। तत्काल उच्च स्तरीय समन्वय के साथ विमान को लखनऊ एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया।

09:17 बजे सुरक्षित लैंडिंग

सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इंडिगो की इस फ्लाइट ने सुबह 09:17 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। लैंडिंग के तुरंत बाद विमान को रनवे से हटाकर आइसोलेशन बे (Isolation Bay)में पार्क कराया गया, ताकि यात्रियों और एयरपोर्ट की अन्य उड़ानों को किसी प्रकार का खतरा न हो।

 टिशू पेपर पर मिला हाथ से लिखा नोट

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि धमकी से जुड़ा एक हाथ से लिखा हुआ नोट टिशू पेपर पर मिला, जिस पर साफ तौर पर लिखा था,“प्लेन में बम” इस नोट के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे विमान की गहन तलाशी शुरू कर दी।

222 यात्री, 8 शिशु और पूरा क्रू सुरक्षित

इस फ्लाइट में कुल 222 यात्री, 8 शिशु (Infants), 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर सवार थे। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को एक-एक कर सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाला गया और एयरपोर्ट के सुरक्षित हिस्से में ले जाया गया।
यात्रियों को किसी प्रकार की चोट या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं हुई। कई यात्रियों ने हालांकि अचानक हुए घटनाक्रम को लेकर घबराहट जरूर जताई, लेकिन सुरक्षा बलों और एयरपोर्ट स्टाफ ने उन्हें शांत कर स्थिति को नियंत्रित किया।

बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad), सीआईएसएफ, स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसियां और एयरपोर्ट प्रशासन पहुंच गया। विमान, यात्रियों के सामान और कार्गो की एक-एक कर जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्निफर डॉग्स और आधुनिक उपकरणों की मदद से विमान की तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी तरह के खतरे की संभावना को पूरी तरह से नकारा जा सके।

पुलिस और प्रशासन सतर्क

थाना सरोजनीनगर पुलिस ने बताया कि पूरे घटनाक्रम पर सतत निगरानी रखी जा रही है। नोट किसने लिखा, यह किस यात्री या क्रू से संबंधित है, और धमकी वास्तविक थी या अफवाह-इन सभी बिंदुओं पर गहन जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार,स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कानून-व्यवस्था सामान्य है। सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए हैं और विस्तृत जांच जारी है।”

यात्रियों से पूछताछ, सीसीटीवी खंगाले जा रहे

सुरक्षा एजेंसियां यात्रियों के बैगेज, बोर्डिंग प्रक्रिया और विमान के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही हैं। कुछ यात्रियों से एहतियातन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नोट कब और कैसे विमान में पहुंचा।

उड़ानों पर आंशिक असर

इस घटना के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए परिचालन प्रभावित रहा, हालांकि अन्य उड़ानों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित किया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर हवाई सुरक्षा को लेकर सतर्कता की जरूरत को रेखांकित किया है। हालांकि अब तक किसी विस्फोटक के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे मामलों में हर स्तर पर गंभीरता बरतना आवश्यक होता है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है।

