बाराबंकी

Barabanki Accident: रामनगर में घने कोहरे का कहर, हाईवे पर तीन वाहनों की टक्कर, एक की मौत, आठ घायल

Barabanki Ramnagar Accident: बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में घने कोहरे ने रविवार सुबह जानलेवा रूप ले लिया। बाँदा–बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरी नारायण पुर मोड़ के पास इनोवा, अर्टिगा और रोडवेज बस की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आठ से अधिक लोग घायल हो गए।

बाराबंकी

image

Ritesh Singh

Jan 18, 2026

घने कोहरे में मौत का तांडव: राष्ट्रीय राजमार्ग पर इनोवा, अर्टिगा और रोडवेज बस की भिड़ंत से मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

घने कोहरे में मौत का तांडव: राष्ट्रीय राजमार्ग पर इनोवा, अर्टिगा और रोडवेज बस की भिड़ंत से मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Barabanki Accident Due to Fog: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रविवार सुबह घने कोहरे ने एक बार फिर जानलेवा रूप ले लिया। थाना रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत बाँदा-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरीनारायणपुर मोड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही पलों में हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया।

कैसे हुआ हादसा: कोहरे में नहीं दिखी सड़क

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। दृश्यता बेहद कम थी, जिससे वाहन चालकों को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान इनोवा और अर्टिगा कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अर्टिगा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार में आ रही आलमबाग डिपो की रोडवेज बस भी अर्टिगा कार से जा टकराई। तीन वाहनों की इस भीषण भिड़ंत ने हादसे को और भी गंभीर बना दिया।

अर्टिगा सवार की मौके पर मौत

इस हादसे में अर्टिगा कार में सवार देवेंद्र कुमार (38 वर्ष) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गोंडा जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के रोसी पुरवा गोदड़ी निवासी, पुत्र अशोक कुमार के रूप में हुई है। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और शव वाहन के अंदर बुरी तरह फंस गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।

आधा दर्जन से अधिक लोग घायल

हादसे में अर्टिगा कार में सवार बहराइच जिले के अगानपुर निवासी मकबूल अहमद, रजिया, सखिया और सुभाष अली गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इनोवा कार में सवार सिद्धार्थनगर जिले के तुरकौलिया तिवारी निवासी मोहम्मद इस्लाम और अतीकुर रहमान भी घायल हो गए। इसके अलावा रोडवेज बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक सहायता दी गई।

पुलिस और प्रशासन ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही रामनगर थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर भेजा गया।

सीएचसी रामनगर में अफरा-तफरी

घायलों के पहुंचते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में अफरा-तफरी मच गई। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. प्रणव श्रीवास्तव ने बताया कि कुल आठ घायल मरीज लाए गए थे। सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ घायलों की स्थिति गंभीर थी, जिन्हें तत्काल उच्च चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता थी।

हाईवे पर दो किलोमीटर लंबा जाम

हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस को जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया, जिसके बाद घंटों बाद यातायात सामान्य हो सका।

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

पुलिस ने मृतक देवेंद्र कुमार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। कोतवाल अनिल कुमार पांडे ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके पहुंचने के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

घने कोहरे ने फिर ली जान

इस हादसे ने एक बार फिर घने कोहरे के दौरान हाईवे पर सफर की खतरनाक हकीकत को उजागर कर दिया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर पहले भी कोहरे के कारण कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है।

प्रशासन की अपील: सावधानी ही बचाव

पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि घने कोहरे में अनावश्यक यात्रा से बचें। वाहन चलाते समय हेडलाइट और फॉग लाइट का प्रयोग करें। गति सीमित रखें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें। थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है।

संक्षेप में हादसे की जानकारी

  • स्थान: हरी नारायण पुर मोड़, बाँदा-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग
  • थाना: रामनगर, बाराबंकी
  • वाहन: इनोवा, अर्टिगा, रोडवेज बस
  • मृतक: 1 (देवेंद्र कुमार, 38 वर्ष)
  • घायल: 8 से अधिक
  • कारण: घना कोहरा और कम दृश्यता

Published on:

18 Jan 2026 02:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / Barabanki Accident: रामनगर में घने कोहरे का कहर, हाईवे पर तीन वाहनों की टक्कर, एक की मौत, आठ घायल

