Barabanki Accident: रामनगर में घने कोहरे का कहर, हाईवे पर तीन वाहनों की टक्कर, एक की मौत, आठ घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। दृश्यता बेहद कम थी, जिससे वाहन चालकों को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान इनोवा और अर्टिगा कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अर्टिगा कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार में आ रही आलमबाग डिपो की रोडवेज बस भी अर्टिगा कार से जा टकराई। तीन वाहनों की इस भीषण भिड़ंत ने हादसे को और भी गंभीर बना दिया।