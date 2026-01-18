Accident: हरदोई में शाहजहांपुर हाईवे पर रफ्तार का कहर, पिकअप डाला पलटा, आठ लोग घायल

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह, 8 लोग घायल, एक की हालत गंभीर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Hardoi Shahjahanpur Highway Accident: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। शाहजहांपुर-हरदोई हाईवे पर गुरुवार को एक पिकअप डाला अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वाहन में सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के अटवा असीगवां गांव के पास हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सभी घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, एक घायल की हालत नाजुक होने के चलते उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिकअप डाला काफी तेज रफ्तार में शाहजहांपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही वाहन अटवा असीगवां के पास पहुंचा, चालक ने नियंत्रण खो दिया। तेज गति के कारण वाहन सड़क पर असंतुलित होकर पलट गया। पलटते ही पिकअप डाले में सवार लोग इधर-उधर गिर पड़े और चीख-पुकार मच गई। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालने में मदद की।
बताया जा रहा है कि पिकअप डाले में सवार सभी लोग काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे। वाहन में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिससे हादसे की गंभीरता और बढ़ गई। पलटने के बाद कुछ लोग वाहन के नीचे दब गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।
घटना की सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए उन्हें जिला अस्पताल (मेडिकल कॉलेज) ले जाया गया। डिप्टी एसपी अंकित मिश्रा ने बताया कि हादसे में कुल आठ लोग घायल हुए हैं। सभी को तत्काल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया।
घायलों में ईश्वरचंद नामक व्यक्ति की हालत अधिक गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। अन्य घायलों की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
हादसे के बाद शाहजहांपुर-हरदोई हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पलटे हुए वाहन को सड़क से हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में क्रेन की मदद से पिकअप डाले को हटाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू रूप से बहाल किया गया।
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त पिकअप डाले को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। डिप्टी एसपी अंकित मिश्रा ने बताया कि वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने जिस तरह से घायलों की मदद की, उसकी चारों ओर सराहना हो रही है। ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए घायलों को पानी पिलाया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में पुलिस का सहयोग किया।
हरदोई जिले में हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खासकर हाईवे पर तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के कारण हादसे बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हाईवे पर गति नियंत्रण और निगरानी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।
पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित गति सीमा का पालन करें। वाहन में क्षमता से अधिक सवारी न बैठाये। लंबे सफर में सावधानी बरतें ,थोड़ी सी लापरवाही न केवल चालक, बल्कि अन्य लोगों की जान को भी खतरे में डाल सकती है।
