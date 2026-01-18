Accident: हरदोई में शाहजहांपुर हाईवे पर रफ्तार का कहर, पिकअप डाला पलटा, आठ लोग घायल

Hardoi Shahjahanpur Highway Accident: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। शाहजहांपुर-हरदोई हाईवे पर गुरुवार को एक पिकअप डाला अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वाहन में सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के अटवा असीगवां गांव के पास हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। स्थानीय लोगों की तत्परता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सभी घायलों को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि, एक घायल की हालत नाजुक होने के चलते उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है।