नाश्ते के बाद अचेत हुए दूल्हे के परिजन, कोर्ट मैरिज से पहले मथुरा में हंगामा, दुल्हन पक्ष पर आरोप

UP Crime News:उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के थाना नारखी क्षेत्र के गांव जौंधरी का एक परिवार शनिवार सुबह मथुरा में कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचा था। 26 वर्षीय सचिन की शादी गोवर्धन क्षेत्र की एक युवती से तय हुई थी। परिवार के लोग जैसे ही धर्मशाला पहुंचे, उन्हें लड़की पक्ष की ओर से नाश्ता कराया गया। नाश्ता करने के कुछ ही देर बाद सचिन समेत परिवार के कई सदस्य बेहोश हो गए। अचानक तबीयत बिगड़ने से कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया रुक गई।