फिरोजाबाद

घर में चल रहा था देह व्यापार का गोरखधंधा, पु‌लिस पहुंची तो आपत्तिजनक हालत में मिले महिला-पुरुष

Firozabad Sex Racket News: फिरोजाबाद के लाइनपार क्षेत्र में रेलवे मालगोदाम के पास एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया। दो महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर अनैतिक व्यापार अधिनियम में मामला दर्ज किया गया।

फिरोजाबाद

image

Himesh Rana

Feb 28, 2026

Firozabad Sex Racket News: फिरोजाबाद के लाइनपार क्षेत्र में रेलवे मालगोदाम के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले के एक मकान में देह व्यापार चलने की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। सीओ सिटी प्रवीण कुमार तिवारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मौके से दो महिलाओं और दो पुरुषों को गिरफ्तार किया।

मुख्य आरोपी महिला अपने घर से चला रही थी धंधा

पूछताछ में सामने आया कि रामश्री उर्फ बंदरिया वाली नाम की महिला अपने घर से ही यह अवैध गतिविधि संचालित कर रही थी। पुलिस ने कमरे से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए दो पुरुष ग्राहक बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरी महिला वहीं रहकर इस काम में शामिल थी।

आपत्तिजनक हालत में भागने की कोशिश

पुलिस जब इस पर छापा मारने गई तो, बरामदे में बैठी एक महीला शोर मचाने लगी और बोली, भागो पुलिस आ गई है। ये सुनकर अन्दर से दो युवक आपत्तिजनक हालत में भागने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। वहीं, एक महिला भी कमरें से निकल
कर भाग रही थी। उसे भी महिला सिपाहियों ने पकड़ लिया।

स्कूल के सामने चल रहा था रैकेट

स्थानीय लोगों के मुताबिक, आरोपी महिला के घर के ठीक सामने एक स्कूल है। मोहल्ले के लोग लंबे समय से परेशान थे, लेकिन शिकायत करने से डरते थे। पुलिस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई।

अनैतिक व्यापार अधिनियम में केस दर्ज

लाइनपार थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे जांच की जा रही है।

28 Feb 2026 02:09 pm

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

