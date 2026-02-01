हाईटेंशन लाइन टूटी, करंट की चपेट में आकर दो युवकों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत, 15 मिनट तक जलते रहे…ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

यह हादसा फिरोजाबाद जिले के एका क्षेत्र के नगला बाबन पट्टी गांव में हुआ। गांव के रहने वाले भूपेंद्र (28) और प्रदीप शाक्य (28) सुबह घर से बाहर जा रहे थे। इसी दौरान गांव के बाहर ट्यूबवेल सप्लाई के लिए गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर गिर गया।

दोनों युवक उसके नीचे आ गए। तेज करंट की चपेट में आते ही दोनों आग की लपटों में घिर गए। ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की। लेकिन बिजली प्रवाहित होने के कारण कोई पास नहीं पहुंच सका। लगभग 15 मिनट बाद सप्लाई बंद कराई गई। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।