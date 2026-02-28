पुलिस के सामने 2 लड़कियों ने प्यार का किया इजहार, साथ रहने के लिए परिवार के हुईं खिलाफ, मंदिर में की शादी

फिरोजाबाद थाने के बाहर दो युवतियों ने मचाया हंगामा!
Firozabada Crime News: फिरोजाबाद के उत्तर थाना के बाहर एक अनोखी घटना हुई। दो युवतियां एक-दूसरे के साथ रहने पर अड़ी रहीं। दोनों ने कथित तौर पर शादी करने का दावा किया। इस वजह से थाने के बाहर घंटों तक हंगामा मचा रहा। लोग इकट्ठा हो गए, वीडियो बनाने लगे और सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। पुलिस और परिवार वाले दोनों को समझाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन युवतियां अपनी जिद पर अड़ी रहीं।
दोनों युवतियां करीब 20 साल की हैं। वे उत्तर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज से साथ-साथ पढ़ाई की है और इंटर तक पढ़ी हैं। दोनों के पिता का देहांत हो चुका है। करीब तीन महीने पहले दोनों घर छोड़कर हरियाणा चली गई थीं। दो दिन पहले एक युवती दूसरी के घर पहुंच गई, जिसके बाद परिवार में विवाद शुरू हो गया। युवतियों का कहना है कि उन्होंने हरियाणा के भिवाड़ी में मोहन बाबा मंदिर में आपस में शादी कर ली है। लेकिन पुलिस के सामने उन्होंने कोई कानूनी कागज या सबूत नहीं दिखाया। वे बस मौखिक रूप से यह बात कह रही थीं। परिवार वाले उन्हें अलग करना चाहते थे, लेकिन दोनों ने मना कर दिया।
परिवार वाले उन्हें समझा रहे थे कि समाज में क्या कहलाएगा, लोक-लाज का क्या होगा। एक युवती ने खुदकुशी की धमकी दे दी। एक ने परिवार पर दबाव डालने का आरोप लगाया, तो दूसरी ने कहा कि उसे जान का खतरा है। दोनों ही अपनी बात पर अड़ी रहीं और किसी भी कीमत पर अलग होने को तैयार नहीं हुईं। थाने के बाहर एक दुकान पर दोनों युवतियां बैठी रहीं। उन्हें देखने के लिए राहगीरों की भीड़ लग गई। लोग फोटो और वीडियो बना रहे थे। इस हंगामे की वजह से सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा। पूरा इलाका इस घटना से गूंज उठा।
उत्तर थाना प्रभारी अंजीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों युवतियों और उनके परिवार वालों के साथ लंबी काउंसिलिंग की। काफी देर तक समझाने-बुझाने के बाद दोनों को उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि अभी तक किसी भी पक्ष से कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। फिलहाल मामला शांत हो गया है।
