पुलिस के सामने 2 लड़कियों ने प्यार का किया इजहार, साथ रहने के लिए परिवार के हुईं खिलाफ, मंदिर में की शादी

दोनों युवतियां करीब 20 साल की हैं। वे उत्तर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज से साथ-साथ पढ़ाई की है और इंटर तक पढ़ी हैं। दोनों के पिता का देहांत हो चुका है। करीब तीन महीने पहले दोनों घर छोड़कर हरियाणा चली गई थीं। दो दिन पहले एक युवती दूसरी के घर पहुंच गई, जिसके बाद परिवार में विवाद शुरू हो गया। युवतियों का कहना है कि उन्होंने हरियाणा के भिवाड़ी में मोहन बाबा मंदिर में आपस में शादी कर ली है। लेकिन पुलिस के सामने उन्होंने कोई कानूनी कागज या सबूत नहीं दिखाया। वे बस मौखिक रूप से यह बात कह रही थीं। परिवार वाले उन्हें अलग करना चाहते थे, लेकिन दोनों ने मना कर दिया।