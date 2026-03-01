संतान नहीं होने पर साये की आड़ में तांत्रिक के नाम पर बहू को खिलाया जहर, आत्महत्या दिखाने के लिए फंदे से झुलाया

मायके पक्ष का कहना है कि ससुराल वाले सोनी पर ‘ऊपरी साया’ होने की बात कहकर उन्हें तांत्रिकों और बाबाओं के पास ले जाते थे। आरोप है कि किसी कथित क्रिया के दौरान उन्हें जहरीला या नशीला पदार्थ दिया गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। भाई ने आरोप लगाया कि मौत के बाद इसे आत्महत्या दिखाने के लिए फंदे पर लटकाने का नाटक रचा गया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। मृतका के पति, सास-ससुर, जेठ-जेठानी, दो ननद, एक ननदोई और देवर के खिलाफ हत्या की तहरीर दी गई है।