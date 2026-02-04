एम्स गोरखपुर के मेस में दूसरी बार पड़ा छापा, छात्रों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़… बड़ी मात्रा में मिले एक्सपायर्ड और खराब सामान

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने मेस संचालक को नोटिस जारी करके खराब सामान को हटाने की चेतावनी दी है। बता दें कि अभी दो दिन पहले ही छात्रों को मेस के खाने में कीड़ा मिला था जिसकी शिकायत एम्स प्रशासन से किया था। मेडिकल छात्रों ने मेस संचालक पर रात का बासी खाना सुबह में दोबारा गरम करके परोसे जाने का आरोप लगाया था।