डॉ. कौस्तुभ बने गोरखपुर के नए SSP, पहले भी SP सिटी के रूप में संभाल चुके हैं कार्यभार

एमबीबीएस (MBBS) डिग्रीधारी डॉ. कौस्तुभ मूल रूप से बिहार के पटना के निवासी हैं। वे अपनी ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए पूरे प्रदेश में पहचान रखते हैं। उनकी पेशेवर कार्यशैली कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर केंद्रित रही है।