गोरखपुर में कोहरे का कहर, खड़ी कंटेनर से एक-एक कर भिड़े पांच वाहन, फोरलेन पर अफरा तफरी

पहली टक्कर के बाद फोरलेन पर जाम लग गया। कुछ देर बाद पीछे से आ रही एक ट्रक खड़ी बस से जा भिड़ी। इसके पीछे गोरखपुर से पड़रौना जा रही अनुबंधित बस टकरा गई और फिर उसके पीछे आ रहा एक अन्य कंटेनर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखते-देखते फोरलेन पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और ट्रैफिक ठप्प हो गया।