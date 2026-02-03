3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

गोरखपुर

गोरखपुर में कोहरे का कहर, खड़ी कंटेनर से एक-एक कर भिड़े पांच वाहन, फोरलेन पर अफरा तफरी

मंगलवार की भोर में बड़ा हादसा होते होते बचा, एम्स थानाक्षेत्र के सोनबरसा के पास फोरलेन पर कोहरे की वजह से एक के साथ पांच गाड़ियां आपस में भिड़ गई।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 03, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, फोरलेन पर दुर्घटना

गोरखपुर में मंगलवार की भोर में एम्स थानाक्षेत्र के सोनबरसा बाजार के पास कोहरे की वजह से कुशीनगर की तरफ जा रहे दो बसों समेत पांच वाहन आपस में भिड़ गए। इस घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया।

ग्रामीणों और पुलिस ने किया रेस्क्यू

दुर्घटना के बाद वहां मौजूद ग्रामीणों की मदद से एम्स थाना पुलिस ने यात्रियों को बस से बाहर निकाला। फिलहाल सूचना के मुताबिक दस से अधिक यात्रियों को चोट लगी जिन्हें फर्स्ट एड दिलाया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर हाइवे को खाली कराने के बाद पुलिस ने बसों में फंसे यात्रियों को दूसरे स्थान से भेजा गया।

NHAI ने नहीं लगाया था वार्निंग बोर्ड

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सोनबरसा बाजार के पास बेलवा खुर्द गांव के सामने फोरलेन पर कई दिनों से एक खराब कंटेनर खड़ा था। NHAI की ओर से न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी।

कोहरे में भिड़ते चले गए पांच वाहन

मंगलवार सुबह करीब पांच बजे घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम थी। इसी दौरान गोरखपुर से कसया की ओर जा रही एक निजी बस सीधे खड़े कंटेनर से टकरा गई। बस के अचानक रुकते ही पीछे से आ रहे वाहन कंट्रोल नहीं सके और ताबड़तोड़ भिड़ते चले गए।

ऐसे हुआ फोरलेन पर हादसा

पहली टक्कर के बाद फोरलेन पर जाम लग गया। कुछ देर बाद पीछे से आ रही एक ट्रक खड़ी बस से जा भिड़ी। इसके पीछे गोरखपुर से पड़रौना जा रही अनुबंधित बस टकरा गई और फिर उसके पीछे आ रहा एक अन्य कंटेनर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखते-देखते फोरलेन पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई और ट्रैफिक ठप्प हो गया।

दो बसों के यात्री हुए ज्यादा प्रभावित

दुर्घटना में दिल्ली से बिहार जा रही निजी बस और गोरखपुर से पड़रौना जा रही अनुबंधित बस के यात्री ज्यादा प्रभावित हुए। निजी बस में करीब 50 यात्री, जबकि अनुबंधित बस में 27 यात्री सवार थे। रेस्क्यू में सभी यात्रियों को निकाल लिया गया

NHAI की टीम ने रास्ता किया साफ

हादसे की जानकारी मिलने पर सोनबरसा चौकी पुलिस और NHAI की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन मंगवाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। घायलों को फर्स्ट एड दिलाया गया और बसों में सवार यात्रियों को दूसरी गाड़ियों से रवाना कराया गया। आधे घंटे के बाद ट्रैफिक नॉर्मल हुआ।

Published on:

03 Feb 2026 01:43 pm

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

