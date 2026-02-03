अलग-अलग होटल और स्पा सेंटर में ले जाकर गैंगरेप; इंस्टा वाले दोस्त ने बनाया था प्लान: अब…

वहीं, इसी मामले में जेल भेजे गए आदित्य के बड़े भाई अनूप पंडित को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस जांच सामने आया कि अनूप होटल या स्पा में मौजूद नहीं था। दरअसल, आरोपी आदित्य ही अपना नाम अनूप पंडित बताकर घूम रहा था, जिसकी वजह से शुरुआती भ्रम में अनूप को हिरासत में ले लिया गया था। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है, उनकी तलाश चल रही है।