3 फ़रवरी 2026

मंगलवार

गोरखपुर

अलग-अलग होटल और स्पा सेंटर में ले जाकर गैंगरेप; इंस्टा वाले दोस्त ने बनाया था प्लान: अब…

Crime News: अलग-अलग होटल और स्पा सेंटर में ले जाकर किरोशी के साथ गैंगरेप किया गया। किशोरी के इंस्टाग्राम वाले दोस्त ने ही मास्टर प्लान बनाया था। जानिए पूरा मामला क्या है?

गोरखपुर

image

Harshul Mehra

Feb 03, 2026

gangraped after being taken to different hotels and spa centers Insta friend had planned gorakhpur

अलग-अलग होटल और स्पा सेंटर में ले जाकर गैंगरेप। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Crime News: होटल और स्पा सेंटर में किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गोरखनाथ पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया है। युवती महराजगंज की रहने वाली है।

UP Crime News In Hindi: पुलिस ने सिमरन को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, बेतियाहाता स्थित स्पा सेंटर में काम करने वाली सिमरन ही किशोरी को बड़हलगंज स्थित स्पा सेंटर से शहर ले आई थी। मामला 5 जनवरी को सामने आया था। जब गोरखनाथ इलाके की निवासी 13 साल की किशोरी रहस्यमय हालात में घर से गायब हो गई थी।

Uttar Pradesh Crime News in Hindi: 22 जनवरी को किशोरी को किया गया बरामद

पुलिस की जांच में सामने आया कि किशोरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए दोस्त के संपर्क में थी। दोस्त के जरिए ही किशोरी होटल तक पहुंची। इसके बाद किशोरी को अलग-अलग होटलों और स्पा सेंटरों में रखा गया, जहां उसके साथ गैंगरेप किए जाने का आरोप है। गोरखनाथ पुलिस ने 22 जनवरी को किशोरी को बरामद किया।

Gorakhpur News in Hindi: इंस्टाग्राम दोस्त समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी

किशोरी के बयान में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिनके आधार पर मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट की धाराएं पुलिस ने जोड़ीं। मामले में होटल मालिक अभय उर्फ धीरेंद्र सिंह, होटल मैनेजर आदर्श पांडेय, स्पा सेंटर मैनेजर अंकित और इंस्टाग्राम दोस्त समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

Gorakhpur Crime: पूछताछ में कई और नाम आ सकते हैं सामने

सोमवार को गिरफ्तार हुई सिमरन पर आरोप है कि उसने किशोरी को बड़हलगंज के स्पा सेंटर से बेतियाहाता लाकर वहां काम कराने और बंधक बनाए रखने में मदद की। पुलिस के मुताबिक, सिमरन से पूछताछ में कई और नाम सामने आ सकते हैं।

Hindi News UP: मामले में पुलिस ने क्या कहा?

वहीं, इसी मामले में जेल भेजे गए आदित्य के बड़े भाई अनूप पंडित को कोर्ट से जमानत मिल गई है। पुलिस जांच सामने आया कि अनूप होटल या स्पा में मौजूद नहीं था। दरअसल, आरोपी आदित्य ही अपना नाम अनूप पंडित बताकर घूम रहा था, जिसकी वजह से शुरुआती भ्रम में अनूप को हिरासत में ले लिया गया था। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जांच में जिन लोगों की भूमिका सामने आई है, उनकी तलाश चल रही है।

03 Feb 2026 12:55 pm

अलग-अलग होटल और स्पा सेंटर में ले जाकर गैंगरेप; इंस्टा वाले दोस्त ने बनाया था प्लान: अब…
गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

