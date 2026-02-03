मिशन 2027 से पहले अंदरूनी घमासान के ‘भंवर’ में BJP; विरोधी सुरों ने बढ़ाई पार्टी की चिंता!

पिछले साल अगस्त में कारगार राज्यमंत्री सुरेश राही ने अवर अभियंता को हटाने और ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग को लेकर सीतापुर के विद्युत उपकेंद्र हरगांव में धरना दिया था। CM योगी आदित्यनाथ के सामने मंच पर राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार रवीन्द्र जायसवाल और पूर्व मंत्री डा. नीलकंठ तिवारी के बीच एक दूसरे को पटका पहनाने के दौरान 'उपेक्षा और तनाव' के पल अक्टूबर महीने में वाराणसी में उभरे। जिसको लेकर बड़ी चर्चा भी हुई। वहीं, 31 जनवरी को अयोध्या में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और पार्टी नेता सच्चिदानंद पांडे के बीच मारपीट का मामला भी चर्चा का विषय बना।