पुलिस गोली नहीं चलाएगी, तो क्या खाएगी… यूपी में एनकाउंटर पर योगी आदित्यनाथ का बयान

योगी के भाषण के बीच यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर चर्चा हो रही है। पिछले 9 साल में करीब 15 हजार एनकाउंटर हुए, जिसमें 280 से ज्यादा बदमाश मारे गए। लेकिन 3 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'हाफ एनकाउंटर' (पैरों में गोली मारकर) पर नाराजगी जताई। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच ने कहा कि पुलिस तारीफ, प्रमोशन और सोशल मीडिया वाहवाही के लिए अनावश्यक गोली चला रही है। कोर्ट ने 6 पॉइंट गाइडलाइंस जारी कीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन न होने पर SP, SSP और कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से अवमानना के दोषी होंगे।