दूल्हा बनने से पहले आई मौत: खुशी-खुशी जा रहा था शादी का कार्ड बांटने युवक; तभी अचानक….

घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर्स ने गोपी को मृत घोषित कर दिया। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद गोपी का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। शाम को परिजनों ने गोपी का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं, गोविंद को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। परिवार ने BBD थाने में डंपर नंबर के आधार पर तहरीर दी है। मामले को लेकर इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।