‘वो मारपीट करता है, सारा पैसा जुए में उड़ा देता है’, 10 रुपये वाला बिस्कुट फेम शादाब जकाती एक बार फिर चर्चा में

इरम ने आरोप लगाया कि उनका पति उनकी कमाई पर गलत तरीके से निर्भर है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पति यूट्यूबर शादाब जकाती की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इरम के अनुसार, पति ने कई बार उनके साथ मारपीट की और उन्हें डराया-धमकाया। उन्होंने कहा कि लगातार मिल रही धमकियों और हिंसा के चलते वह मानसिक दबाव में थीं, लेकिन अब उन्होंने सामने आकर अपनी बात रखने और कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।