4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

बारिश से बचते बाइक सवारों का चालान, वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल

Lucknow Police : लखनऊ के गौतमपल्ली इलाके में लोहिया पथ पर बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों का पुलिस द्वारा चालान काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल उठ रहे हैं और लोग नियमों के साथ मानवीय दृष्टिकोण की मांग कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 04, 2026

बारिश से बचने खड़े बाइक सवारों का चालान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

बारिश से बचने खड़े बाइक सवारों का चालान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Lucknow Police Under Fire After Viral Video : लखनऊ के गौतमपल्ली क्षेत्र स्थित लोहिया पथ से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ बाइक सवार युवक सड़क किनारे बारिश से बचने के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं, तभी मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उनका चालान काटते नजर आते हैं। इस घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है।

बारिश से बचना बना ‘उल्लंघन’

बताया जा रहा है कि अचानक शुरू हुई तेज बारिश के दौरान कई दोपहिया वाहन चालक लोहिया पथ के किनारे रुक गए थे। उनका कहना था कि वे न तो यातायात बाधित कर रहे थे और न ही किसी प्रकार का अवैध कार्य कर रहे थे, बल्कि केवल बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और कथित रूप से मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई शुरू कर दी।

वीडियो ने बढ़ाया विवाद

घटना का वीडियो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में कुछ लोग पुलिसकर्मियों से निवेदन करते सुनाई दे रहे हैं कि वे केवल बारिश से बचने के लिए खड़े हैं, लेकिन पुलिसकर्मी नियमों का हवाला देते हुए कार्रवाई करते दिखाई देते हैं। यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस की संवेदनशीलता को लेकर सवाल उठने लगे।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस का उद्देश्य यातायात व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन मानवीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक राहगीर ने बताया कि तेज बारिश में लोग खुद को और अपने वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए किनारे खड़े थे। ऐसे में चालान काटना सही नहीं लगता।”

नियम बनाम मानवीय दृष्टिकोण

ट्रैफिक नियमों के तहत सड़क पर अनधिकृत तरीके से वाहन खड़ा करना उल्लंघन माना जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आपात परिस्थितियों में विवेक का इस्तेमाल भी जरूरी है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वाहन यातायात में बाधा नहीं डाल रहे थे, तो चेतावनी देकर भी स्थिति संभाली जा सकती थी।

क्या कहता है मोटर वाहन अधिनियम

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, सड़क पर अवैध पार्किंग दंडनीय है। ट्रैफिक फ्लो बाधित करना नियमों के विरुद्ध है। लेकिन अधिनियम में प्रवर्तन अधिकारियों को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया है।

पुलिस का संभावित पक्ष

हालांकि इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि संबंधित पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक अनुशासन के तहत कार्रवाई की होगी। अक्सर वीआईपी मार्गों और व्यस्त सड़कों पर वाहनों को रोकना सुरक्षा दृष्टि से भी संवेदनशील माना जाता है।

सोशल मीडिया पर बहस

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इसे “नियमों का सख्त पालन” बताया, तो कई ने इसे “संवेदनहीनता” करार दिया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन से जवाबदेही की मांग की जा रही है।  मानना है कि पुलिसिंग केवल कानून लागू करने का कार्य नहीं है, बल्कि सामाजिक विश्वास बनाए रखने की प्रक्रिया भी है। छोटी घटनाएं भी यदि संवेदनशीलता से संभाली जाएं, तो जनता और पुलिस के बीच भरोसा मजबूत होता है।

ये भी पढ़ें

Good News: 47 करोड़ लागत से देश का पहला ग्लास म्यूज़ियम, कांच उद्योग इतिहास और तकनीक का संगम
फिरोजाबाद
चूड़ियों की नगरी बनेगी विश्व पर्यटन मानचित्र पर खास- फिरोजाबाद में देश का पहला भव्य ग्लास म्यूज़ियम लगभग तैयार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 01:49 am

Published on:

04 Feb 2026 01:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बारिश से बचते बाइक सवारों का चालान, वायरल वीडियो के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बिजली बिल में 10% फ्यूल सरचार्ज पर सख्त हुआ नियामक आयोग, पावर कॉरपोरेशन से सात दिन में जवाब तलब

बिजली बिल में 10% फ्यूल सरचार्ज पर सख्त हुआ नियामक आयोग (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में तीन तलाक केस दर्ज, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी से जुड़ा मामला जांच में

लखनऊ में तीन तलाक का मामला दर्ज, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी से जुड़ा प्रकरण चर्चा में (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती! जून में 3 दिनों तक चलेगी परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग न होने से लाखों कैंडिडेट्स की बल्ले-बल्ले

up police constable exam 2026 dates
लखनऊ

पुलिस गोली नहीं चलाएगी, तो क्या खाएगी… यूपी में एनकाउंटर पर योगी आदित्यनाथ का बयान

CM Yogi, BJP
लखनऊ

2027 में होगा बुल और बुलडोज़र का इलाज… अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला, शेयर किया Video

अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव में जनता को किया अपील
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.