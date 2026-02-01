मुस्कान ने छीन लिया दूसरे का सकून…7 लाख की धोखाधड़ी कर थी फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक देवरिया जिले के जोगम थाना अंतर्गत गौरी बाजार की मूल निवासी पार्वती उर्फ मुस्कान यहां गोरखपुर कूड़ाघाट, एम्स थाना क्षेत्र में रहती है। आरोप है कि उसने कुछ समय पहले पीड़ित के बहन को दिल्ली के एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर अपने झांसा में लिया।