गंगा एक्सप्रेस-वे के खुलने की तारीख का हो गया ऐलान… मेरठ से 6 घंटे में प्रयागराज, 120 की स्पीड से भरेंगे फर्राटा

गंगा एक्सप्रेसवे रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। इस पर पांच जगहों पर फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जबकि शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है, जहां आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के विमान उतर सकेंगे और उड़ान भर सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाता है और रास्ते में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज कुल 12 जिलों से गुजरता है। इसके शुरू होने से दिल्ली, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल के जिलों के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। यह लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगा जिससे पूरे राज्य में सड़क कनेक्टिविटी और मजबूत बनेगी।