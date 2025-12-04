20 KM दूर से आधी रात प्रेमिका से मिलने आता था प्रेमी रंगे हाथों पकड़ा गया, परिवार ने 50 हजार में निपटाया

सांकेतिक फोटो सोर्स AI
मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में आधी रात एक अनोखी शादी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। प्रेमिका से मिलने चोरी-छिपे पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और कुछ ही घंटों में मामला सीधे निकाह तक पहुंच गया। काजी बुलाकर रात में ही शादी कराई गई और लड़की के पिता ने 50 हजार रुपये देकर बेटी को विदा भी कर दिया। यह अनोखा निकाह अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के गांव इकला रसूलपुर में मंगलवार देर रात एक दिलचस्प मामला सामने आया। मवाना के मोहल्ला गाढ़ा चौक के रहने वाले अलफाज अपने दो दोस्तों के साथ प्रेमिका मुंतहा परवीन से मिलने आया था। तीन साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। और गांवों के बीच की दूरी करीब 20 किलोमीटर है।
रात में घर पर अकेली मौजूद प्रेमिका से मिलने के लिए जैसे ही अलफाज भीतर जाने लगा। ग्रामीणों ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। इस दौरान उसके दोनों साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पूछताछ में युवक ने माना कि वह लड़की से गहरा प्यार करता है। तीन साल से दोनों एक-दूसरे को जानते हैं। लड़की के परिवार वाले आंखों के इलाज के लिए मेरठ गए थे। इसलिए वह मिलने आया था।
घटना की जानकारी पड़ोसियों ने दोनों परिवारों को फोन कर दी। कुछ देर बाद युवक और युवती के परिजन गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा कि दोनों का निकाह कराया जाएगा। लेकिन शुरुआत में लड़के पक्ष ने समय माँगते हुए हाथ खड़े कर दिए। इस पर लड़की के परिजन और ग्रामीण निकाह कराने की मांग पर अड़ गए। पुलिस की चेतावनी भी दे डाली।
रात को ही गांव में काजी को बुलाया गया। एक राजीनामा तैयार किया गया। जिस पर 11 लोगों ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद काजी ने दोनों का निकाह पढ़वाया। निकाह के बाद लड़की के पिता ने 50 हजार रुपये नकद देकर बेटी और दामाद को विदा भी कर दिया।
ग्राम प्रधान पति का कहना है कि यह शादी दोनों पक्षों की आपसी सहमति से कराई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि मामला प्रेम-प्रसंग का था। इसलिए गांव की मर्यादा देखते हुए निकाह ही सबसे बेहतर समाधान माना गया। यह पूरी घटना गांव में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
