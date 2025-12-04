20 KM दूर से आधी रात प्रेमिका से मिलने आता था प्रेमी रंगे हाथों पकड़ा गया, परिवार ने 50 हजार में निपटाया

मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र में आधी रात एक अनोखी शादी ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। प्रेमिका से मिलने चोरी-छिपे पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और कुछ ही घंटों में मामला सीधे निकाह तक पहुंच गया। काजी बुलाकर रात में ही शादी कराई गई और लड़की के पिता ने 50 हजार रुपये देकर बेटी को विदा भी कर दिया। यह अनोखा निकाह अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।