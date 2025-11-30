‘छिछोरापन दिनों दिन बढ़ रहा…’ बढ़ती जा रही ’10 रुपये का बिस्किट’ फेम शादाब जकाती की मुश्किलें; अब क्या कर डाला?

हाल ही में दर्ज हुई FIR का जिक्र करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि अब समय है कि ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया जाए। जिससे समाज में गलत धारणा ना फैले और कोई भी इस तरह की हरकत दोबारा करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उन्होंने मांग की कि जकाती के सभी सोशल मीडिया अकाउंट की समीक्षा की जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके अकाउंट को सीज किया जाए। इसके साथ ही भविष्य में ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की।