SIR को लेकर BJP क्यों कर रही जल्दबाजी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले- BLOs के सहायक सफाई कर्मचारी!

UP Politics: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने SIR को लेकर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और BJP दोनों मिले हुए हैं।

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 29, 2025

why bjp in hurry regarding sir akhilesh yadav said assistant sanitation workers of blo

SIR को लेकर BJP क्यों कर रही जल्दबाजी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या बोले? Image Source - 'X' @samajwadiparty

UP Politics: समाजवादी पार्टी (SP) के प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR को लेकर BJP सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और BJP दोनों मिले हुए हैं। SIR के बहाने वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है।

2-2 लाख रुपए के चेक सौंपे

सपा चीफ अखिलेश यादव ने शनिवार को राज्य के कुछ BLOs की मौत के बाद उनके परिजनों को आर्थिक मदद के तौर पर 2-2 लाख रुपए के चेक सौंपे। उन्होंने कहा कि अभी हम लोग मृतक BLOs के परिवार की 2 लाख रुपए से मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार से मांग है कि एक करोड़ से परिवार की मदद हो, सरकारी नौकरी दी जाए।

'BLOs पर जल्दबाजी का दबाव बनाया गया'

लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि BLOs पर जल्दबाजी का दबाव बनाया गया, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी की शुरुआत से मांग रही है कि BLOs के ऊपर काम का दबाव ना बढ़ाया जाए, क्योंकि SIR बहुत जिम्मेदारी का काम है और सावधानी से काम करना होता है। एक बार फॉर्म रिजेक्ट हुआ, वोट नहीं बना तो लोगों को कागजात लेकर भाग दौड़ करने पड़ेगी।" उन्होंने सवाल उठाए कि SIR को लेकर BJP जल्दबाजी में क्यों है?

'नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को भी सहायक बनाया हुआ है'

अखिलेश यादव ने दावा किया कि नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों को भी सहायक बनाया हुआ है। उन्होंने कहा, "SIR के फॉर्म में कई टेक्निकल चीजें हैं, अगर वह BLO नहीं कर पाता है, तो उसके लिए सहायक एक सफाई कर्मचारी बनाया गया है। इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी हो रही है।"

'वोट डालने के अधिकार को छीनने की तैयारी हो रही'

उन्होंने कहा कि सरकारी डाटा बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वह फॉर्म अभी नहीं बंटे हैं। उन्होंने कहा कि यह सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है। बाबा साहेब भीमराव की ओर से दिए गए वोट डालने के अधिकार को छीनने की तैयारी हो रही है। उपचुनावों का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जिस समय उपचुनाव हो रहा था, चुनाव आयोग ने बूथ लुटने दिया और BJP के लोगों को वोट डालने दिया। ये रणनीति है कि लोकतंत्र इस देश से खत्म हो जाए।

Published on:

29 Nov 2025 06:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SIR को लेकर BJP क्यों कर रही जल्दबाजी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले- BLOs के सहायक सफाई कर्मचारी!

