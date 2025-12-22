“बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत….” सदन में गरजे योगी आदित्यनाथ, कोडीन केस पर सख्त एक्शन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, "… सरकार ने कार्रवाई की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अभी तक दर्ज किए हैं। इसमें अभी तक 225 अभियुक्तों को नामजद किया है। अभी तक 78 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं… STF इसकी जांच कर रही है… उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और जीता है…" आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा, "… उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है… 2016 में इसके सबसे बड़े होल सेलर को सपा ने लाइसेंस दिया था… कोडीन कफ सिरप का मुद्दा था नकली दवाओं के कारण होने वाली मौतों का… समय-समय पर विभाग इसे लेकर छापेमारी और कार्रवाई करता रहा है…"