“बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत….” सदन में गरजे योगी आदित्यनाथ, कोडीन केस पर सख्त एक्शन

कफ सिरप मामले में क्या बोले योगी आदित्यनाथ? Source- X
Yogi Adityanath News: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले पर चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार जवाब दिया। सपा पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा, "चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत।" यह बयान सदन में गूंजा और सपा सदस्यों में हलचल मचा दी। कफ सिरप घोटाले में कई लोगों के नाम आने के बाद सपा हमलावर थी, लेकिन सीएम के इस पलटवार से राजनीतिक माहौल गरमा गया।
78 अभियुक्त गिरफ्तार हुए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, "… सरकार ने कार्रवाई की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अभी तक दर्ज किए हैं। इसमें अभी तक 225 अभियुक्तों को नामजद किया है। अभी तक 78 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं… STF इसकी जांच कर रही है… उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और जीता है…" आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा, "… उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है… 2016 में इसके सबसे बड़े होल सेलर को सपा ने लाइसेंस दिया था… कोडीन कफ सिरप का मुद्दा था नकली दवाओं के कारण होने वाली मौतों का… समय-समय पर विभाग इसे लेकर छापेमारी और कार्रवाई करता रहा है…"
देश के अंदर दो नमूने
योगी के इस बायन से सदन का माहौल गरमा गया। अखिलेश यादव के बायनों का जवाब देते हुए योगी ने साफ कर दिया कि कोई भी बचने वाला नहीं है। जरूरत पड़ेगी, तो बुलडोजर भी सरकार चलाने का काम करेगी। योगी से साफ कह दिया कि जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत। उन्होंन कहा कि माफियाओं पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ सदन में आगे कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं। एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़कर भाग जाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग