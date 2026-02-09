Lucknow Airport: टेकऑफ से पहले एयर इंडिया फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी, लखनऊ एयरपोर्ट पर रुकी उड़ान, जांच बाद दुबई रवाना

Technical Glitch Delays Lucknow-Dubai Flight: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दुबई के लिए उड़ान भरने जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी सामने आने के कारण सोमवार शाम यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पायलट की सतर्कता और त्वरित निर्णय से किसी बड़े खतरे को टाल दिया गया। तकनीकी जांच और आवश्यक सुधार के बाद विमान को सवा दो घंटे से अधिक की देरी से रवाना किया गया। विमान में कुल 172 यात्री सवार थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित रूप से दुबई के लिए रवाना कर दिया गया।

