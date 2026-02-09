हिंदू बनकर रचाई शादी, बेटी के होते ही खोली पहचान, पत्नी पर बनाया मांस खाने का दबाव

शादी के लगभग दो साल बाद जब उनकी पहली बेटी पैदा हुई, तब आरोपी ने अपना असली नाम मोहम्मद आसिफ बताया। पीड़िता को उस समय समझ आया कि उनके साथ बड़ा धोखा किया गया है। शादी पूरी तरह छल-कपट से हुई थी। सच्चाई सामने आने के बाद आसिफ और उसके परिवार का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। पीड़िता का आरोप है कि उन्हें डराया-धमकाया गया। मानसिक दबाव डालकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद उनकी दो और बेटियां हुईं। पीड़िता ने यह भी बताया कि उस पर जबरन मांस खाने के लिए दबाव डाला गया, जो उसके धार्मिक के खिलाफ था। आरोपी पर यह भी इल्जाम है कि उसने शारीरिक शोषण किया और मानसिक व शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ना की।