BLOs की मौतों से गरम हुआ SIR का मुद्दा: 1.62 लाख बीएलओ, 9 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज्ड होने बाकी, 8 दिन का वक्त

BLOs की मौतों से गरम हुआ SIR का मुद्दा: 1.62 लाख बीएलओ, 9 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज्ड होने बाकी। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
SIR Update: उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से SIR प्रक्रिया शुरू हुई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लॉन्च के बाद से 6 करोड़ 40 लाख 1 हजार 71 (41.44%) एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज कर दिए हैं।
बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) द्वारा बचे हुए फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन बचे हुए दिनों में किया जाना है। करीब 9 करोड़ से ज्यादा और एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जाने हैं। 4 दिसंबर को फॉर्म बांटने और इकट्ठा करने का काम खत्म हो जाएगा। ऐसे में BLOs को तब तक यानी 8 दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टारगेट पूरा करने के लिए रोजाना औसतन 1 करोड़ (10 मिलियन) से ज्यादा की गिनती के फॉर्म डिजिटाइज करने होंगे।
ECI डेटा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 15.44 करोड़ (154.4 मिलियन) से ज्यादा वोटर्स हैं। ड्राफ्ट वोटर रोल 9 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे। शुरुआती परेशानियों की वजह से कई जिलों में गिनती के फॉर्म बांटने का काम धीमी गति से शुरू हुआ।
ECI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, यूपी में पिछले 23 दिनों में BLOs ने 15 करोड़ 39 लाख 10 हजार 655 (99.66%) गिनती के फॉर्म बांटे हैं। 6 करोड़ 40 लाख 1 हजार 71 (41.44%) फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) नवदीप रिणवा का कहना है, ''उत्तर प्रदेश में ज्यादातर एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जाएंगे। सभी जिलों में एन्यूमरेशन फॉर्म का कलेक्शन और डिजिटाइजेशन तेजी से जारी है। कुछ जिलों में BLOs ने 100% एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज कर दिए हैं। सभी एलिजिबल वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल किए जाएंगे।
CEO नवदीप रिणवा ने कहा कि जिन वोटर्स के साइन किए हुए फॉर्म BLO को मिलेंगे, उनके नाम आने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। जो 9 दिसंबर को पब्लिश होगी। उन्होंने कहा, ''यह बहुत जरूरी है कि सभी वोटर्स अपने फॉर्म समय पर भरकर BLO को दें ताकि कोई भी छूट ना जाए।'' बता दें कि पिछली बार उत्तर प्रदेश में SIR प्रकिया 2003 में हुई थी।
उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट से गायब हैं, उनके लिए दूसरा फेज किया जाएगा। जहां ERO/SDM ऑफिस 9 दिसंबर से नोटिस जारी करके वेरिफिकेशन करेगा। उन्होंने कहा कि सभी वोटर्स की डिटेल्स वेरिफाई की जाएंगी। डुप्लीकेट एंट्री, मरे हुए लोग और जो लोग माइग्रेट कर गए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में SIR एक्सरसाइज में इलेक्शन कमीशन द्वारा 1.62 लाख बूथ लेवल ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं।
एन्यूमरेशन फॉर्म यह सुनिश्चित करता है कि आपकी व्यक्तिगत और पारिवारिक डिटेल्स सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज हों।
बता दें कि उत्तर प्रदेश से हाल में BLOs की मौतों की खबर सामने आई थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से X पर पोस्ट किया गया,'' समस्त BLO भाई बहनों के साथ समाजवादी पार्टी की संवेदनाएं हैं। सभी BLO भाई बहन धैर्य रखें, इस अत्याचारी भाजपा सरकार का भी अंत होगा। BLO भाई बहन किसी दबाव के बिना ईमानदारी से अपना कार्य करें।
सभी मृतक BLO भाई बहनों के आश्रितों के साथ समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी यूपी के सभी मृतक BLO भाई बहनों के आश्रितों को अपने पार्टी फंड से 2 लाख रूपये की मदद करेगी और चुनाव आयोग से अपील है कि प्रत्येक मृतक BLO आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा और मृतक आश्रित को 1 सरकारी नौकरी दी जाए।
कोई भी BLO भाई बहन परेशान ना हों, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उनके जीवन पर खतरा हो या परिवार परेशान हो, सब्र रखें, भाजपा सत्ता से जरूर जाएगी, सपा ही भाजपा को सत्ता से हटाएगी।''
