BLOs की मौतों से गरम हुआ SIR का मुद्दा: 1.62 लाख बीएलओ, 9 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज्ड होने बाकी, 8 दिन का वक्त

बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) द्वारा बचे हुए फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन बचे हुए दिनों में किया जाना है। करीब 9 करोड़ से ज्यादा और एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जाने हैं। 4 दिसंबर को फॉर्म बांटने और इकट्ठा करने का काम खत्म हो जाएगा। ऐसे में BLOs को तब तक यानी 8 दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टारगेट पूरा करने के लिए रोजाना औसतन 1 करोड़ (10 मिलियन) से ज्यादा की गिनती के फॉर्म डिजिटाइज करने होंगे।