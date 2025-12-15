15 दिसंबर 2025,

लखनऊ

SIR पर मुख्यमंत्री के बयान का अखिलेश यादव का समर्थन, बोले- प्रत्येक सीट पर BJP को 84 हजार वोट का नुकसान

Akhilesh Yadav Supports CM Statement on SIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए चार करोड़ वोटरों में से 90% बीजेपी के वोटर हैं पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी के हार का अंकगणित है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Narendra Awasthi

Dec 15, 2025

अखिलेश यादव फोटो सोर्स-अखिलेश यादव

फोटो सोर्स-अखिलेश यादव

Akhilesh Yadav Supports CM Statement on SIR समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। जिनमें 90 प्रतिशत मतदाता भाजपा का है। इसका मतलब यह हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ना रहने से एसआईआर भाजपाईयों के मनमाफिक जुगाड़ नहीं लग पाया है। कुल 6 पॉइंट्स में अखिलेश यादव ने भाजपा की हार का गणित बताया है। उन्होंने लिखा कि अन्य दलों से टिकट मांगने वाले प्रत्याशी या उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। ‌यह भी लिखा कि चुनाव आयोग से सत्ताधारी दल को नुकसान होता देखकर 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। पीडीए दुगनी सजगता से एसआईआर पर काम करेगा। अंत में लिखा चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है।

भाजपाईयों के मनमाफिक रिजल्ट नहीं

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है- दूसरा मतलब यह है कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए मतदाता 85 से 90% भाजपा के हैं तो चुनाव में सारी गड़बड़ी भाजपा का वोटर ही कर रहा था। तीसरा मतलब यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। 90 प्रतिशत मतदाता भाजपा के हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ना रहने से एसआईआर भाजपाईयों के मनमाफिक नहीं हो पाया है।

प्रत्येक विधानसभा में भाजपा को 84 हजार वोटों का नुकसान

चौथा मतलब यह है कि यूपी विधानसभा की 403 सीटों में कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए हैं। पांचवा मतलब यह है कि प्रत्येक विधानसभा में भाजपा का 84 हजार वोटों का नुकसान हो रहा है जो जायज वोटर नहीं था। छठा मतलब यह है कि इस गणित से भाजपा आगामी चुनाव में रेस से बाहर हो जाएगी। भाजपा की हार का यह गणित पीडीए की जीत का अंक गणित है।

अन्य दल के नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा

अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए की एकजुटता देखकर भाजपा, उसके प्रत्यक्ष सहयोगियों, पिछले दरवाजे से साथ निभाने वाले अन्य दल के नेता टिकट लेने के लिए आएंगे। लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। सत्ता दल एसआईआर में हो रहे नुकसान को देखकर ही दो हफ्ते का समय बढ़वाया है। लेकिन पीडीए प्रहरी दोगुनी सजगता से काम करेंगे। जिससे कि किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए। चुनाव आयोग के अधिकारियों से हर एक पीडीए प्रहरी कहेगा- "तू जहां-जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा।"

Published on:

15 Dec 2025 01:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / SIR पर मुख्यमंत्री के बयान का अखिलेश यादव का समर्थन, बोले- प्रत्येक सीट पर BJP को 84 हजार वोट का नुकसान

