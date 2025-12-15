SIR पर मुख्यमंत्री के बयान का अखिलेश यादव का समर्थन, बोले- प्रत्येक सीट पर BJP को 84 हजार वोट का नुकसान

Akhilesh Yadav Supports CM Statement on SIR समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 4 करोड़ मतदाता एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। जिनमें 90 प्रतिशत मतदाता भाजपा का है। इसका मतलब यह हुआ कि पीडीए प्रहरी के चौकन्ना रहने से एसआईआर भाजपाईयों के मनमाफिक जुगाड़ नहीं लग पाया है। कुल 6 पॉइंट्स में अखिलेश यादव ने भाजपा की हार का गणित बताया है। उन्होंने लिखा कि अन्य दलों से टिकट मांगने वाले प्रत्याशी या उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। ‌यह भी लिखा कि चुनाव आयोग से सत्ताधारी दल को नुकसान होता देखकर 2 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। पीडीए दुगनी सजगता से एसआईआर पर काम करेगा। अंत में लिखा चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है।