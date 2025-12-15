CM योगी आदित्यनाथ बोले- SIR में हटाए गए 4 करोड़ मतदाता में 90% बीजेपी के

CM Yogi Adityanath मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य की मतदाता सूची से 4 करोड़ मतदाताओं को हटाया जा रहा है। इनमें 90 प्रतिशत मतदाता भारतीय जनता पार्टी के हैं। कार्यकर्ता बूथों पर जाकर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करवायें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एसआईआर (SIR) अभियान में अभी 12 दिन बचे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथों के हर मतदाता के पास पहुंचे और उनका नाम शामिल करवाएं।‌ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में तीन चौथाई सीट पर भाजपा और उसके गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे।