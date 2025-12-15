15 दिसंबर 2025,

CM योगी आदित्यनाथ बोले- SIR में हटाए गए 4 करोड़ मतदाता में 90% बीजेपी के

CM Yogi Adityanath मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ हटाए गए। हटाये गए मतदाताओं में 90 प्रतिशत बीजेपी के हैं। अगले 12 दिनों में कार्य करके में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

लखनऊ

image

Narendra Awasthi

Dec 15, 2025

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स- 'X' योगी आदित्यनाथ)

फोटो सोर्स- 'X' योगी आदित्यनाथ

CM Yogi Adityanath मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य की मतदाता सूची से 4 करोड़ मतदाताओं को हटाया जा रहा है। इनमें 90 प्रतिशत मतदाता भारतीय जनता पार्टी के हैं। कार्यकर्ता बूथों पर जाकर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल करवायें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एसआईआर (SIR) अभियान में अभी 12 दिन बचे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथों के हर मतदाता के पास पहुंचे और उनका नाम शामिल करवाएं।‌ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में तीन चौथाई सीट पर भाजपा और उसके गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे।

25 करोड़ में मतदाताओं की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। जिसमें करीब 65 प्रतिशत मतदाता होने चाहिए।‌ इस हिसाब से मतदाताओं की कुल संख्या 16 करोड़ बनती है। लेकिन SIR गणना में यह संख्या 12 करोड़ पहुंची है। इसमें 18 वर्ष की आयु के भी मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव बूथों से लड़ा जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। हर बूथ पर के फर्जी नामों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करें और सही मतदाताओं को शामिल करें।

आज की मेहनत से तीन चौथाई सीटों पर होगी जीत

आज की मेहनत से चुनाव के समय का तीन चौथाई काम पूरा हो जाएगा और यह तीन चौथाई सीटों पर जीत हासिल करने का रास्ता साफ करेगा। यह समय नाम जोड़ने और हटाने का है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर भी करारा प्रहार श किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों के नाम को मतदाता के रूप में मतदाता सूची में दर्ज कराया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर मुख्य चुनाव आयोग ने यूपी में एसआईआर की तारीख को बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दिया था।

Updated on:

15 Dec 2025 10:24 am

Published on:

15 Dec 2025 10:19 am

