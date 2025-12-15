राजा भैया की बढ़ी मुश्किलें! इस केस में हाईकोर्ट से आया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला?

भानवी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने इस केस पर सुनवाई करते हुए, राजा भैया और उनकी साली को नोटिस भेजा है। भानवी सिंह कोर्ट में दलील कि दी इस केस में केवल परिवाद का मामला दर्ज कराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये दो बहनों के बिच परिवाद का मामला, जिसे आपस में सुलझाया जा सकता है। वहीं भानवी सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि राजा भैया ने जो तलाक केस दायर किया था, जिसमें भानवी सिंह के लिखित जवाब को 1 चैनल द्वारा चलाया गया था, जिसके आधार पर साध्वी सिंह ने केस दर्ज कराया था।