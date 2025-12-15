राजा भैया की बढ़ी मुश्किलें! इस केस में हाईकोर्ट से आया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला?

केस में हाईकोर्ट से आया नोटिस
Raja Bhaiya Family Dispute : उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और गोड्डा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजा भैया और साली साध्वी सिंह को नोटिस भेजा है और तीन सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं उनकी पत्नी भानवी सिंह को राहत दी है। दरअसल, राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दरअसल, भानवी सिंह की बहन साध्वी सिंह यानी राजा भैया की साली ने भानवी सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसको भानवी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी।
भानवी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने इस केस पर सुनवाई करते हुए, राजा भैया और उनकी साली को नोटिस भेजा है। भानवी सिंह कोर्ट में दलील कि दी इस केस में केवल परिवाद का मामला दर्ज कराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये दो बहनों के बिच परिवाद का मामला, जिसे आपस में सुलझाया जा सकता है। वहीं भानवी सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि राजा भैया ने जो तलाक केस दायर किया था, जिसमें भानवी सिंह के लिखित जवाब को 1 चैनल द्वारा चलाया गया था, जिसके आधार पर साध्वी सिंह ने केस दर्ज कराया था।
मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने साफ कह दिया कि सभी कि दलिलों को सुनने के बाद ही इस केस में कोई कार्रवाई होगी। साध्वी सिंह ने चार सितंबर 2023 को हजरतगंज पुलिस थाने में FIR दर्ज कराया था। वहीं राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच तलाक केस भी कोर्ट में चल रहा है, जिसको लेकर उन दोनों को कई बार बयान देते हुए भी देखा गया है। वहीं कुछ समय पहले राजा भैया के दोनों बेटों ने भी अपनी मां को लेकर लिखित बयान दिया था, जो लोगों के बिच चर्चा की विषय रहा।
