लखनऊ

भारत-साउथ अफ्रीका T20: एक दर्शक बोला- तीन बोरा गेहूं बेचकर मैच देखने आए, हमार पैसा वापस करो

India-South Africa T20: लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच रद्द होने के बाद दशकों में काफी नाराजगी और आक्रोश है। एक दर्शन तो गेहूं बेचकर मैच देखने आया था। अखिलेश यादव ने भी मैच रद्द होने पर ट्वीट किया है।

2 min read
लखनऊ

image

Narendra Awasthi

Dec 18, 2025

आकोर्षित दर्शक फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब ANI

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब ANI

India-South Africa T20: लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 रद्द होने के बाद दशकों में आक्रोश है। उन्होंने पैसा वापस करने की मांग की। एक दर्शक ने तो बताया कि उसने गेहूं बेचकर टिकट खरीदा है। हमारा पैसा वापस किया जाए। इधर अखिलेश यादव ने भी T20 रद्द होने पर सरकार पर हमला किया है। बोले, "यह कोहरा नहीं है बल्कि स्मॉग है। जो पार्क हमने लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाया था। सरकार बर्बाद करना चाहती है।

एक दर्शक बोला- वह गेहूं बेच कर मैच देखने आया

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होने वाला चौथा T20 मैच रद्द कर दिया गया। 17 दिसंबर को यह मैच इकाना स्टेडियम में होना था, लेकिन शाम से ही चारों तरफ घना कोहरा छा गया। कई राउंड मैदान और पिच का निरीक्षण करने के बाद मैच को रद्द करने का फैसला किया गया। मैच के रद्द होने से दर्शकों में काफी नाराजगी और आक्रोश है। उन्होंने पैसा वापस करने की मांग की। एक दर्शक ने बताया कि हम तीन बोरा गेहूं बेचकर मैच देखने आए हैं, हमार टिकट का पैसा वापस करो। कई अन्य दर्शकों ने भी इसी प्रकार की मांग रखी।

अखिलेश यादव ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने T20 रद्द होने पर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ पहुंच गया है। जिसके कारण लखनऊ में होने वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है। उन्होंने लिखा कि यह कोहरा या फॉग नहीं है बल्कि स्माग है। जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाया गया था। बीजेपी सरकार यहां पर इवेंटबाजी करवा कर उसे बर्बाद करना चाहती है। भाजपा न इंसान के सगे हैं न पर्यावरण के। अंत में लिखा, "मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं।"

पांचवा और आखिरी मैच अहमदाबाद में

लखनऊ के श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा T20 मैच खेला जाना था। लेकिन घने कोहरे के कारण मैच नहीं हो पाया। विजिबिलिटी में भी काफी कमी थी। अंपायर ने अपने छठे निरीक्षण के बाद मैच को रद्द करने का फैसला किया। अब T20 का आखिरी और पांचवां मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। फिलहाल भारत पांच मैचों की T20 श्रृंखला में दो-एक से आगे है।

Published on:

18 Dec 2025 08:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भारत-साउथ अफ्रीका T20: एक दर्शक बोला- तीन बोरा गेहूं बेचकर मैच देखने आए, हमार पैसा वापस करो

