भारत-साउथ अफ्रीका T20: एक दर्शक बोला- तीन बोरा गेहूं बेचकर मैच देखने आए, हमार पैसा वापस करो

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साउथ अफ्रीका और भारत के बीच होने वाला चौथा T20 मैच रद्द कर दिया गया। 17 दिसंबर को यह मैच इकाना स्टेडियम में होना था, लेकिन शाम से ही चारों तरफ घना कोहरा छा गया। कई राउंड मैदान और पिच का निरीक्षण करने के बाद मैच को रद्द करने का फैसला किया गया। मैच के रद्द होने से दर्शकों में काफी नाराजगी और आक्रोश है। उन्होंने पैसा वापस करने की मांग की। एक दर्शक ने बताया कि हम तीन बोरा गेहूं बेचकर मैच देखने आए हैं, हमार टिकट का पैसा वापस करो। कई अन्य दर्शकों ने भी इसी प्रकार की मांग रखी।