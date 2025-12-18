हाईकोर्ट : सांसदों का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना संविधान के खिलाफ नहीं

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि यह कानूनी रूप से पूरी तरह वैध है कि कोई सांसद मंत्री या मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर सकता है। प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: सांसद का पद निर्वाचित है, संवैधानिक नहीं। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, चाहे वह उस समय राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। नियुक्ति के छह माह के भीतर व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने नियमानुसार सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार, नियुक्ति पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी है।