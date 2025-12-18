Yogi Cabinet: खरमास खत्म होते ही योगी मंत्रिपरिषद का विस्तार : तीसरे ‘डिप्टी’ के लिए दलित महिला पर कयास

मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ा आकर्षण डिप्टी सीएम पद है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम सरकार की सामाजिक संतुलन और अल्पसंख्यक वर्ग के नेतृत्व में समावेश को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व दलित महिला नेता को यह जिम्मेदारी देकर प्रदेश की सियासी और सामाजिक विविधता को मजबूत करना चाहता है। इससे न केवल समाज के पिछड़े वर्गों में उत्साह बढ़ेगा, बल्कि आने वाले चुनावों में भी यह सरकार के पक्ष में सकारात्मक संदेश देगा।