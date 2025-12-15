UP Politics: यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल तय, योगी कैबिनेट में नए चेहरे और डिप्टी सीएम की चर्चा तेज

UP Yogi Cabinet Reshuffle: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव के बाद अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर पंकज चौधरी के निर्विरोध निर्वाचन के बाद पार्टी और सरकार दोनों स्तरों पर व्यापक बदलाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार और पुनर्गठन लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें कई नए चेहरे शामिल होंगे, तो कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। यह फेरबदल केवल नामों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन, सामाजिक समीकरण और आगामी राजनीतिक रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाएगा।