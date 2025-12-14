भाजपा की राष्ट्रीय परिषद घोषित: पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक यूपी के 120 दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी

राष्ट्रीय परिषद की सूची में वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, देवरिया, बांदा, शाहजहांपुर, आजमगढ़, फतेहपुर, कौशांबी, इटावा, प्रतापगढ़, बस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, झांसी, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, अमेठी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतकबीरनगर, महराजगंज, कुशीनगर, मऊ, सिद्धार्थनगर, बलिया समेत लगभग सभी जिलों से नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है।