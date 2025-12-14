भाजपा की राष्ट्रीय परिषद घोषित: पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक यूपी के 120 दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी

भाजपा की राष्ट्रीय परिषद घोषित | Image Source - 'X' @mppchaudhary
BJP national council members UP: भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की घोषणा करते हुए उत्तर प्रदेश से जुड़े 120 नामों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इस मौके पर लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के निर्वाचन को लेकर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी रही, जहां संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की गई।
इस निर्वाचन प्रक्रिया के तहत पंकज चौधरी को भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। साथ ही उत्तर प्रदेश से 120 नेताओं को राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठन के लिए अहम कदम बताते हुए कहा कि इससे राज्य और केंद्र के बीच समन्वय और अधिक मजबूत होगा।
भाजपा द्वारा जारी सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ संगठनात्मक नेता भी राष्ट्रीय परिषद का हिस्सा बने हैं, जिससे यूपी की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर और प्रभावी मानी जा रही है।
राष्ट्रीय परिषद की सूची में वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, देवरिया, बांदा, शाहजहांपुर, आजमगढ़, फतेहपुर, कौशांबी, इटावा, प्रतापगढ़, बस्ती, बाराबंकी, गोंडा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, झांसी, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, अमेठी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, संतकबीरनगर, महराजगंज, कुशीनगर, मऊ, सिद्धार्थनगर, बलिया समेत लगभग सभी जिलों से नेताओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राष्ट्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश के 120 सदस्यों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि भाजपा आने वाले समय में यूपी को संगठन और रणनीति दोनों स्तरों पर केंद्र में रखेगी। पार्टी का मानना है कि अनुभवी और क्षेत्रीय संतुलन वाले चेहरों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग