यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी : इन कारणों से कुर्मी नेता को कमान! भाजपा ने बढ़ाई अखिलेश की मुश्किल?

यूपी में भाजपा ने ब्राह्मण के बाद सबसे ज्यादा अध्यक्ष कुर्मी जाति के नेताओं को ही बनाया है। चौधरी से पहले उनकी जाति के तीन नेता यूपी भाजपा अध्यक्ष बन चुके हैं। इसकी वजह यह है कि यूपी में ओबीसी वोट बैंक के लिहाज से यादवों के बाद सबसे ज्यादा महत्व कुर्मियों का ही है। यादवों को समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा है। इसलिए कुर्मी मतदाताओं पर भाजपा की नजर शुरू से रही है। राज्य में कुर्मियों की आबादी करीब आठ फीसदी है।